Tabla de posiciones del Torneo de Verano tras derrota de Universitario ante Sport Rosario 

Tabla de posiciones: Se juega la fecha 8 del Torneo de Verano. Sporting Cristal es el líder del Grupo A y Cantolao encabeza el Grupo B por el Descentralizado 2018.



Alianza Lima perdió en su visita a Comerciantes Unidos y perdió la oportunidad de recortar distancias con el líder Sporting Cristal.



Por su parte, Sporting Cristal, pese al empate ante UTC, se mantiene como líder del Grupo A tras el mismo resultado de su escolta San Martín.



Universitario perdió ante Sport Rosario y se hundió al fondo de la tabla de posiciones del Grupo A.



En el Grupo B, Cantolao enfrenta a Binacional y pone en juego el liderato. Melgar, segundo en la serie, superó a Municipal.

Tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo de Verano:

GRUPO A

GRUPO B

Resultados y programación de la fecha 8 del Torneo de Verano:



Comerciantes Unidos 3-0 Alianza Lima

Ayacucho FC 1-1 San Martín

Melgar 2-0 Municipal

Sporting Cristal 2-2 UTC

Universitario 1-2 Sport Rosario

Unión Comercio vs Sport Huancayo (jueves 3:30 p.m.)

Cantolao vs Binacional (jueves 8:00 p.m.)

Real Garcilaso vs Sport Boys (25 de marzo 3:30 p.m.)

