Tabla de posiciones EN VIVO de las Eliminatorias Rusia 2018: Fecha 18

Tabla de posiciones: Este martes se juega la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 en la que se decidirán las 3 plazas y media restantes para el Mundial. Perú enfrenta a Colombia en decisivo partido.



Brasil ya clasificado y que culminará como líder de las Eliminatorias, enfrenta a Chile, que está necesitado de un triunfo para asegurar un cupo a Rusia 2018.



Uruguay solo necesita un punto ante Bolivia en el estadio Centenario de Montevideo para alcanzar un cupo al Mundial. Con Ecuador fuera de pelea, Paraguay, Argentina y Perú pelean por quedarse por lo menos en zona de repechaje.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 38 puntos

2. Uruguay 28 puntos

3. Chile 26 puntos

4. Colombia 26 puntos

5. Perú 25 puntos GF: 26 DG:+1

6. Argentina 25 puntos GF: 16 DG:+1

7. Paraguay 24 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 14 puntos

10. Venezuela 9 puntos

Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Paraguay vs Venezuela (6:30 p.m.)

Brasil vs Chile (6:30 p.m.)

Ecuador vs Argentina (6:30 p.m.)

Perú vs Colombia (6:30 p.m.)

Uruguay vs Bolivia (6:30 p.m.)

