Julissa Diez Canseco: EN VIVO Sigue el Taekwondo peruano en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Julissa Diez Canseco EN VIVO La deportista representará al Perú en la disciplina de Taekwondo con la ilusión de obtener una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , este sábado 27 de julio desde las 9:00 a.m. (hora peruana)



El Taekwondo en Lima 2019 con Julissa Diez Canseco entregará las primeras medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Poliderpotivo Callao y con transmisión de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN. No te pierdas la participación de los luchadores peruanos que tienen grandes chances de ganar medallas.

El taekwondo estilo poomsae (exhibición) será el deporte que inaugurará el medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuya primera final será el individual masculino seguido de la final individual femenino.

Taekwondo en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento



Perú 9:00 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |



Entre los principales favoritos de la rama masculina figuran Andrew Lee (USA), Marco Horacio Arroyo (MEX) y Hugo Del Castillo (PER). Todos ellos vienen precedidos de excelentes resultados a nivel internacional, lo que automáticamente los convierte en los protagonistas en la lucha final por el podio en el poomsae, modalidad que hace su debut en los Juegos Panamericanos.

En el cuadro individual femenino, las firmes candidatas a llevarse la medalla de oro son Paula Fregoso (MEX), cuyo último éxito más relevante fue la medalla de oro ganada en el Mundial en Taipei 2018, y Marcela Castillo (PER), quien fue subcampeona mundial en 2016 y medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. Quien podría terciar en la disputa sería Claudia Sofía Cárdenas (ECU).

Pero esa no será la única competencia de Taekwondo en Lima 2019. También estará la modalidad kyorugi (cuerpo a cuerpo) en la que habrá una dura lucha por el oro entre las delegaciones de Cuba y México.

Aztecas e isleños dominan el medallero histórico de esta disciplina en los Juegos. Desde Indianápolis 1987, primera edición que incluyó este deporte, cada delegación ha logrado un total de 41 medallas. Aunque México (17 oros, 10 platas, 14 bronces) lidera la tabla por contar con un oro más que los centroamericanos (16 oros, 10 platas, 15 bronces).

Perú, la selección local cuenta con Julissa Diez Canseco (PER -49 kg) como su principal carta a medalla. Mientras que Luis Oblitas (PER -58 kg) y Braulio León (PER -68 kg) sueñan con regalarle a Perú su quinta medalla panamericana en esta disciplina, pues históricamente registra dos platas y dos bronces.

Los grandes candidatos



Sobre el tatami del Callao, Cuba buscará adueñarse de los podios de la mano de Rafael Alba (CUB +80 kg), ganador del oro en Toronto 2015 y flamante campeón en el Mundial disputado el pasado mes de mayo en Manchester (Inglaterra). Su compañero de entrenamiento en Mallorca, José Ángel Cobas (CUB), también buscará revalidar la presea dorada que obtuvo hace cuatro años en Toronto. Mientras en la rama femenina, la principal carta cubana será Yania Aguirre (CUB), vigente campeona panamericana en la división de -49 kg.

México, por su parte, tiene sus esperanzas depositadas en Carlos Sansores (MEX +80 kg) y Brandon Plaza (MEX -58 kg), ambos ganadores de la medalla de plata en el Mundial de Manchester. Y la gran sorpresa en mujeres será Briseida Acosta (MEX +67 kg), quien en las clasificatorias dejó fuera de carrera a la medallista olímpica mexicana María del Rosario Espinoza.

El equipo de taekwondo que amenaza con dar el golpe en el Callao, es Brasil. Llega liderado por el medallista olímpico Maicon Sequeria (BRA +80 kg). Además, los sudamericanos cuentan con varios medallistas del último Mundial de Taekwondo como Ícaro Martins (BRA -80 kg), Talisca Reis (BRA -49 kg) y Milena Titoneli (BRA -67 kg).



Fuente: News Service Lima 2019

Taekwondo en Lima 2019 | Precio de las entradas para este sábado 27

Entradas Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 años – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 años – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – A (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – A S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Taekwondo en Lima 2019 | Mapa del evento de este sabado 27

