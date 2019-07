Talía Azcárate afirma ‘Nunca estaría con un jugador’ | ENTREVISTA | FOTOS

POR: FERNANDO 'VOCHA' DAVILA



Todo empezó como un juego, de esos que duran 90 minutos, pero en ella parece que será para toda la vida. Corriendo tras un balón desde los 5 años, acompañando a su papá a pichanguear en Miraflores, entendió que su pasión es el fútbol. Pero el tiempo se encargó de demostrarle que no solo debía practicarlo, sino también analizarlo. Talía Azcárate es la única periodista mujer que comentó la Copa América de Brasil. Una historia de amor por el deporte.



Un conservador diría que lo haces porque te gustan los peloteros.

Nunca estaría con un futbolista.



¿Por qué?

Sé bien cómo funcionan y mi paz no tiene precio.



¿Alguno te ha buscado?

Hay quienes tratan de contactarse y encima, es muy fácil.

Talía destaca en el periodismo por su talento. (GEC) Talía destaca en el periodismo por su talento. (GEC)

¿Qué respuesta les has dado?

Soy muy seria, no doy pie y se acabó.



¿Mandan algún ‘emisario’?

Siempre hay alguien que te dice: ‘Me han dicho si puedo darles tu número’.



Vas a tener que lidiar con ese tema...

Es cuestión de manejarlo.



¿Tu pareja se pone celoso?

Le doy toda la tranquilidad al cien por ciento.



¿Detallista?

Le he mandado flores dos veces.

O sea que eres de recordar fechas.

No me agrada celebrar aniversarios.



¿Entonces?

Se regala cuando te nace.



¿Experta en la cocina?

Sobrevivo.



¿Si quieres sorprenderlo con una cena?

Le invito, no debemos complicarnos.



Has jugado fútbol femenino, ¿en el vestuario te arreglabas como para ir a un tono?

Me peinaba bien y muy perfumada ingresaba al campo.

¿Entre chicas se amenazan?

También son sucias.



¿Te metieron un codazo?

Cuando enfrentamos a Panamá, una me pellizcó la cola.



¿Reaccionaste?

Le avisé al árbitro y nada más.



¿Haces ‘cachita’ con el balón?

Soy muy técnica y pueden creer que soy provocadora.



Entonces sí te han dado...

He sido enyesada 13 veces por culpa de las patadas.

¿También oran?

En la selección que integré, armaron un altar con 300 estampitas en el camarín y allí rezábamos.



¿El máximo riesgo que viviste?

En un Sudamericano de Chile, enfrentamos a las locales y ganamos 3-2. Como estábamos chiquillas, al final mandábamos besos a las tribunas, que estaban con casi 20 mil personas.



¿Y qué pasó?

Cuando subíamos al bus, reventaron las lunas y tuvieron que sacarnos con policías.



En el vestuario de hombres se escucha salsa, ¿en el de ustedes?

Es igual.



¿Y bailas bien?

Me defiendo.

La periodista también jugó fútbol y defendió los colores del Perú. (Foto: Allengino Quintana) La periodista también jugó fútbol y defendió los colores del Perú. (Foto: Allengino Quintana)

¿Tenías una ‘chapa’?

La ‘Blanca’, ‘Gringa’ y después ‘Hermione’, por el personaje de Harry Potter.



Allí agarraste barrio...

Una vez una compañera organizó una pollada profondos.



¿Dónde?

En La Victoria.



¿Dijiste presente?

Claro. Y en medio de la fiesta, sortearon una plancha y una licuadora.



¿Te las llevaste?

Por supuesto y ¿sabes qué dijeron?



Ni idea...

La blanca no necesita y sortearon de nuevo.



¿Qué sentiste?

Que era discriminada por mi color, ja, ja.

Vamos a explorar tu lado femenino, ¿cuánto tiempo puedes pasarte en una tienda de ropa?

Soy muy práctica con lo que quiero. No me quedo cinco horas en un sitio.



¿Cuántos pares de zapatos?

Muchos, pero de canje.



¿A tus exparejas les gustaba el fútbol?

Sí, pero al actual no.



¿Nada?

Antes de mí, jamás había ‘pichangueado’.



¡Increíble!

No le interesa, pero a veces me habla de un partido para buscarme conversación.



Suposición extrema: la final de Champions es el mismo día de tu aniversario, ¿lo ves o aceptas su invitación para ir a almorzar?

Se ve primero y después se sale.



Es un ‘héroe’...

No creas. En el primer partido que comenté, lo llamé y le pregunté: ‘¿Y qué tal?, ¿cómo me escuchaste? Me respondió: ‘Si lo vi, pero por América Televisión’. Fue una alta traición, ja, ja.

Si alguien te falta el respeto en la calle, ¿le das una cachetada o una buena patada?

Lo segundo, pero no lo haría.



Ahora que eres popular, ¿respondes a los ataques de las redes?

No.



Vas en un auto, casi te choca y grita: ‘Mujer tenías que ser’.

Cuando manejo pongo mi música y me olvido del mundo.



¿Solo usas ropa deportiva?

En el canal, arriba estoy como una ‘lady’ y abajo en zapatillas.



¿Te corres de los tacos?

También me encantan.

¿Cariñosa?

Sí, pero lejos de ser melosa.



¿Definición del ‘tramposo’?

Siempre cae.



¿Pides la contraseña del celular?

Si no confías, no vives.



¿Una frase que te empodera como mujer?

No creo que el hombre deba pagar siempre todo.



¿Verdad que te felicitan en Instagram, Facebook y Twitter?

Muchas chicas se sienten representadas por mí. Es que en el fútbol siempre se creyó que era exclusividad de los hombres.

Un consejo para comentar.

No miro la pelota, sino cómo se mueven atrás los jugadores y allí te das cuenta de cómo el sistema va cambiando.



¿Una sentencia?

Ver por televisión no es bueno para analizar, porque la cámara solo sigue el balón.



¿Un logro?

Haber comentado la Copa América y compartir el mismo panel con Enrique Macaya Márquez, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, entre otros.



Gracias por estas confesiones.

Un abrazo para todos los lectores del diario y a ustedes.

Tranquila, sin aspavientos, decidió partir después de revelar su interior. La periodista de DirecTV ha abierto una puerta, iniciando un cambio, ahora las chicas tienen un lugar en el ‘deporte rey’ y ella parece cumplir a la perfección la afirmación de Margaret Thatcher: ‘El gallo es el que canta, pero es la gallina quien pone los huevos’.