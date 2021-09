El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le propina un nuevo revés a la Federación Peruana de Fútbol con dos fallos que evidencian una desprolijidad al momento de cumplir sus propios procesos y ponen bajo la lupa la manera en que la gestión de Agustín Lozano maneja las cosas al frente de la FPF.

Han sido 3 veces en las que el TAS ha intervenido, ante apelaciones de clubes de primera división, para enmendarle la plana a una Federación que, en este momento, se encuentra haciendo malabares para conformar las rutas de solución.

Estos son los 3 procesos que la FPF perdió ante el TAS este 2021

1. Alianza Lima y su regreso a la Liga 1

El 2020 de Alianza Lima fue catastrófico en materia deportiva. En la cancha, perdió la categoría y eso es innegable. Sin embargo, el equipo legal de club íntimo encontró en los manejos de la FPF una oportunidad para permanecer en primera división.

Alianza Lima detectó que no se había medido con la misma vara a algunos clubes en materia de quita de puntos por no cumplir obligaciones financieras. En este caso, Carlos Stein había incumplido reiterativamente, lo cual ameritaba que pierdan puntos y no sanciones económicas como así había sucedido. Los íntimos llevaron el tema al TAS.

Algo curioso del caso es que, ante la imposibilidad de conseguirles acuerdos televisivos, la FPF se encargó de solventar de su propio bolsillo los gastos de 4 clubes (incluyendo Carlos Stein) de los 20 que participaron en la Liga 1 2020, entablando una clara situación de falta de equidad en el campeonato.

Increíblemente, la FPF y Carlos Stein accedieron a llevar el proceso acelerado en el TAS, que terminó con darle la razón a Alianza Lima y quitarle 2 puntos a Carlos Stein. Es por eso que, con una fecha ya jugada en el torneo, el cuadro ‘íntimo’ volvió a la Liga 1 y los ‘carlistas’ tuvieron que bajar a segunda división.

Fallo del TAS que repuso a Alianza Lima a la Liga 1.

2. Se anulan los estatutos de la FPF

El 14 de octubre del 2019, la Asamblea de Bases de la FPF aprobó los nuevos estatutos, entre los cuales se encontraban la potestad de la Federación para negociar los derechos de televisión de los clubes y el acuerdo de nuevos requisitos para postular a la presidencia de la FPF (los cuales establecen que los candidatos deban haber sido dirigentes, lo cual excluye a muchas personalidades del fútbol).

Esto provocó el reclamo de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, San Martín y Ayacucho FC., quienes centraron su argumento en la falta de quorum. La aprobación de estatutos necesitaba el 80% de votos a favor de todos los asambleístas, no obstante, la FPF consideró que el 80% de los presentes era suficiente. Los estatutos se aprobaron con 34 votos, cuando se necesitaban 35.

El 14 de septiembre, el TAS decidió fallar a favor de Alianza, Cristal y USMP, por lo cual anuló la aprobación de los estatutos, fijando la vigencia de los estatutos anteriores (que por cierto también están anulados por una sentencia de la Corte Suprema, por lo que se tendrían que aplicar los de 1996). Esto también llevó a que se anulara la prórroga de Agustín Lozano en la presidencia de la FPF y que no se puedan llevar a cabo las elecciones presidenciales en las que la lista de Lozano era la única presente.

Fallo del TAS que anula la aprobación de estatutos del 2019.

3. No habrán elecciones en la FPF

El 28 de agosto del 2021, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cienciano, Unión Huaral y Coopsol presentaron una medida cautelar ante el TAS, pidiendo que no se lleven a cabo las elecciones hasta que el mismo Tribunal de Arbitraje resuelva la apelación en torno a los acuerdos de la Asamblea de Bases (ver punto 2).

El TAS falló nuevamente a favor de los clubes y ordenó la suspensión de la convocatoria de elecciones hasta el 30 de noviembre. Aunque hay que recalcar que las elecciones igual no se habrían podido realizar por la anulación de la aprobación de estatutos.

En los próximos días se sabrán las acciones que tomará la FPF para intentar resolver estos dos últimos puntos, aunque no se descarta la intervención de la FIFA. A contar los días y a estar atentos.

Fallo del TAS sobre medida cautelar en contra de las elecciones presidenciales.