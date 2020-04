El técnico nacional Teddy Cardama escribió emotiva carta al cielo para su hijo, quien falleció tras dura lucha contra la leucemia. Teddy Cardama Gallardo era técnico del equipo femenino de la Universidad César Vallejo.

CARTA DE TEDDY CARDAMA

“Cuando se pierde un ser adorado surge la pregunta: ¿Por qué Dios mío? Y la respuesta entra en el terreno de lo divino, pues lo humanos no tenemos injerencia en ese espacio. Cada vez que le preguntaba a Teddycito: ¿dónde estás, hijito? Su respuesta era: ¡en tu corazón, papá! Ahora ese corazón se rompe en pedazos y trato de mantenerlo completo en toda su extensión para tener completa la presencia suya. No recuerdo un solo día desde que lo vi por primera vez que no haya estado lleno de felicidad. Caminamos juntos en todos los aspectos. Hoy sigo a su lado y lo seguiré a donde vaya, más allá del cielo si es posible. Adorado amigo, compañero, hermano e hijito del alma. ¡Descansa, mi amor! Gracias a todos por sus oraciones y apoyo constante”.

Teddy Cardama acompañó sus palabras con algunas imágenes junto a su hijo, con quien compartió su profesión como entrenador de fútbol.

La partida de Teddy Cardama Gallardo puso en luto al fútbol peruano. Clubes, futbolistas e hinchas lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con la familia del entrenador. Que descanse en paz.