Costa Rica vs. Jamaica EN VIVO vía Teletica EN DIRECTO: se enfrentarán este miércoles 2 de febrero desde las 6:05 p. m. (hora costarriqueña) y 7:05 p. m. (hora peruana y jamaiquina) por fecha 11 de la Tercera fase de las Eliminatorias Concacaf a Qatar 2022. El partido también será transmitido por Teletica, ESPN y Telemundo Deportes, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Independence Park de Kingston y el árbitro estadounidense Jair Marrufo será el encargado de impartir justicia. Por ahora, Costa Rica se encuentra en el quinto lugar, con 13 puntos; mientras que Jamaica está en la séptima casilla, con solo siete unidades. Ambas escuadras se juegan su última chance.

¿A qué hora ver partido Costa Rica vs. Jamaica?

Estados Unidos – 4.05 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.05 p. m.

Panamá – 6.05 p. m.

Estados Unidos – 6.05 p. m. hora de Texas

Jamaica – 7.05 p. m.

Perú – 7.05 p. m.

Ecuador – 7.05 p. m.

Colombia – 7.05 p. m.

Estados Unidos – 7.05 p. m. hora de Miami

Bolivia – 8.05 p. m.

Venezuela – 8.05 p. m.

Uruguay – 9.05 p. m.

Paraguay – 9.05 p. m.

Argentina – 9.05 p. m.

Brasil – 9.05 p. m.

Chile – 9.05 p. m.

Inglaterra - 12.05 a. m. (jueves 3 de febrero)

España – 1.05 a. m. (jueves 3 de febrero)

Italia – 1.05 a. m. (jueves 3 de febrero)

¿En qué canal ver partido Costa Rica vs. Jamaica?

Argentina : ESPN3 Argentina, Star+

: ESPN3 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Chile : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Colombia : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Costa Rica : Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Teletica Radio, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo

: Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Teletica Radio, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo Ecuador : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Jamaica : Flowsports.co, Flow Sports App

: Flowsports.co, Flow Sports App México : ESPN Mexico, Star+

: ESPN Mexico, Star+ Paraguay : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Perú : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Estados Unidos : UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, Paramount+

: UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, Paramount+ Uruguay : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Venezuela: Star+, ESPN3 Andina

Si bien la selección de Costa Rica es una de las más fuertes en la Concacaf, el nivel mostrado por los futbolistas no ha sido el óptimo. No obstante, pese a los malos resultados, los dirigidos por Luis Fernando Suárez todavía tienen una ligera esperanza de clasificar al Mundial, aunque ya no pueden dejar puntos.

Los ‘Ticos’ están a cuatro unidades de Panamá (4° y en zona de repechaje), así que tienen la obligación de ganar y esperar que los ‘Canaleros’ tropiecen ante México, de visita. La combinación de resultados no parece imposible de darse.

Frente a las grandes necesidades, el once será ofensivo y tendrá a Joel Campbell como el principal eje del ataque. Precisamente, el experimentado jugador tuvo una destacada presentación en choque contra el combinado panameño, siendo clave para el gol del veterano Bryan Ruiz.

Luego de aquel cotejo, Costa Rica visitó a México y pasó por muchos sobresaltos a lo largo de los 90 minutos, aunque finalmente supieron mantener la igualdad sin goles. La presencia de Keylor Navas en el arco y de los experimentados Kendall Waston y Ronald Matarrita en defensa fueron claves.

Por su parte, la selección de Jamaica ha mostrado mejorías, pero por ahora no fue suficiente para sumar. En las últimas presentaciones, el equipo había sacado ventaja parcial en el marcador sobre la selección mexicana y el combinado panameño, hasta que el desgaste físico afectó a los jugadores y permitieron la remontada rival.

Costa Rica vs. Jamaica: historial de partidos

Desde el 2010, hubo 10 partidos Costa Rica vs. Jamaica, los cuales evidenciaron el poderío de los ‘Ticos’: ganaron en cuatro ocasiones. En los seis cotejos restantes, los ‘Reggae Boyz’ solo sumaron a través de empates.

08-09-2021: Costa Rica 1-1 Jamaica - Eliminatorias

20-07-2021: Costa Rica 1-0 Jamaica - Copa Oro

26-03-2019: Costa Rica 1-0 Jamaica - Amistoso

29-03-2016: Costa Rica 3-0 Jamaica - Eliminatorias

25-03-2016: Jamaica 1-1 Costa Rica - Eliminatorias

08-07-2015: Costa Rica 2-2 Jamaica - Copa Oro

10-09-2013: Jamaica 1-1 Costa Rica - Eliminatorias

26-03-2013: Costa Rica 2-0 Jamaica - Eliminatorias

21-03-2012: Jamaica 0-0 Costa Rica - Amistoso

17-11-2010: Jamaica 0-0 Costa Rica - Amistoso

Costa Rica vs. Jamaica: posibles alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas, Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita; Celso Borges, Youstin Salas, Yeltsin Tejeda; Joel Campbell, Alonso Martínez y José Ortiz. Entrenador: Luis Fernando Suárez.

Jamaica: Andre Blake; Adrian Mariapa, Javain Brownl, Ethan Pinnock, Kemar Lawrence; Daniel Johnson, Devon Williams, Lamar Walker; Corey Burke, Michail Antonio y Andre Gray. Entrenador: Paul Hall.