Honduras vs. Jamaica EN VIVO Televicentro este miércoles 13 de octubre desde las 7:05 p. m. (hora peruana y jamaiquina) por la Jornada 6 de las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf. El partido también será transmitido por Telemundo y Centro América TV, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y contará con el arbitraje del guatemalteco Bryan López. Este encuentro será de vital importancia para ambos seleccionados, dado que se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones y están obligados a sumar para tener opciones de ir a la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Honduras vs. Jamaica EN VIVO por Eliminatorias?

Estados Unidos – 5.05 p. m. hora de Los Ángeles

Honduras – 6.05 p. m.

Jamaica – 7.05 p. m.

Perú – 7.05 p. m.

México – 7.05 p. m.

Ecuador – 7.05 p. m.

Colombia – 7.05 p. m.

Estados Unidos – 7.05 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 8.05 p. m. hora de Miami

Paraguay – 8.05 p. m.

Bolivia – 8.05 p. m.

Venezuela – 8.05 p. m.

Argentina – 9.05 p. m.

Chile – 9.05 p. m.

Uruguay – 9.05 p. m.

Brasil – 9.05 p. m.

Portugal – 1.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

Inglaterra – 1.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

Italia – 2.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

España – 2.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

Francia – 2.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

Alemania – 2.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

Países Bajos – 2.05 a. m. (jueves 14 de octubre)

La selección de Honduras, que en esta ocasión será local, se encuentra en la séptima casilla con 3 puntos, sin haber ganado hasta ahora. Las unidades que sumó fueron por los empates ante Canadá, El Salvador y Costa Rica, todos con opacas actuaciones. Incluso, solo en uno de esos cotejos lograron anotar.

Fue nada menos que en la primera fecha ante el combinado canadiense, ante el cual sorprendieron con el gol de penal de Alexander López en el primer tiempo. Sin embargo, no lograron mantener la diferencia y tuvieron que conformarse con la igualdad, la cual resaltó los problemas defensivos que también tienen.

Frente a Estados Unidos y México, los ‘Catrachos’ cayeron por 4-1 y 3-0 respectivamente, resultados con los cuales se convirtieron en uno de los combinados con mayor cantidad de anotaciones recibidas en lo que va de las Eliminatorias Qatar 2022 en Concacaf. La ausencia Maynor Figueroa, por expulsión ante el ‘Tri’, será notoria.

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Jamaica EN VIVO?

Honduras : Canal 5 Televicentro Honduras, Deportes TVC

: Canal 5 Televicentro Honduras, Deportes TVC Jamaica : Flow Sports App, Flowsports.co

: Flow Sports App, Flowsports.co Panamá : Flow Sports App, Viva, Flowsports.co

: Flow Sports App, Viva, Flowsports.co Estados Unidos: Paramount+, Telemundo Deportes En Vivo, Centro America TV

Por su parte, la selección de Jamaica vive una similar situación en cuanto a goles en contra, aunque con solo dos puntos en la tabla. Hasta ahora, solo lograron sumar ante Costa Rica y Canadá, situación que los pone contra las cuerdas en busca de clasificar al próximo Mundial. En esta jornada deben ganar, para así ajustar las ubicaciones.

La principal carta ofensiva de los ‘Reggae Boyz’ será Shamar Nicholson, quien lleva dos tantos hasta ahora, que precisamente han sido los únicos que logró su combinado en este proceso clasificatorio. Para los hinchas, Bobby Rei y Kemar Roofe, que destacan en Europa, todavía están en deuda, pero esperan verlos redimirse ante Honduras.

Honduras vs. Jamaica: historial de partidos

A lo largo de los últimos años, un partido Honduras vs. Jamaica no ha sido muy habitual. El último enfrentamiento que tuvieron fue en la Copa Oro del 2019, que acabó con una celebración para los jamaiquinos. No obstante, en los últimos 10 juegos entre sí, hay mucha paridad: cuatro victorias para cada lado y dos empates.

17-06-2019: Jamaica 3-2 Honduras - Copa Oro

16-02-2017: Honduras 0-1 Jamaica - Amistoso

15-10-2013: Jamaica 2-2 Honduras - Eliminatorias

11-06-2013: Honduras 2-0 Jamaica - Eliminatorias

11-10-2011: Honduras 2-1 Jamaica - Amistoso

13-06-2011: Honduras 0-1 Jamaica - Copa Oro

15-10-2008: Jamaica 1-0 Honduras - Eliminatorias

10-09-2008: Honduras 2-0 Jamaica - Eliminatorias

31-03-2004: Jamaica 2-2 Honduras - Amistoso

04-09-2001: Honduras 1-0 Jamaica - Eliminatorias

Honduras vs. Jamaica: posibles alineaciones

Honduras: Luis López; Andy Najar, Denil Maldona, Marcelo Pereira, Johnny Leverón; Deybi Flores, Kervin Arriaga, Alex López, Edwin Rodríguez; Alberth Elis y Eddie Hernández.

Jamaica: Andre Blake; Alvas Powell, Oniel Fisher, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence; Anthony Grant, Bobby Rei, Je-Vaughn Watson; Kemar Roofe, Shamar Nicholson y Junior Flemmings.