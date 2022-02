No supo controlar su ira. El tenista alemán Alexander Zverev fue expulsado del Abierto Mexicano de Tenis por golpear violentamente con su raqueta la silla del árbitro, momentos después de perder un partido de dobles. El anunció de su separación fue realizada por el mismo torneo a través de sus redes sociales. Tras ello, él se pronunció y pidió disculpas.

Más información Zverev golpeó con raqueta la silla del árbitro, lo insultó y fue expulsado del ATP 500 de Acapulco

El incidente ocurrió tras la derrota de la pareja formada por el tercer mejor tenista del mundo y el brasileño Marcelo Melo, frente al dúo del británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara el martes en Acapulco. Zverev cayó junto a su compañero por 6-2, 4-6, 10-6 , lo que desató su molestia con el juez del choque.

Zverev golpeó el puesto del juez de silla en tres ocasiones, se sentó un instante y regresó para gritarle que había “destruido todo el partido” y volver a golpear la silla una vez más con su raqueta mientras el árbitro bajaba.

En un momento dado, el juez había apartado sus pies por temor a ser alcanzado. Zverev se calmó al poco tiempo y, ante los abucheos de la grada, el tenista 3 del ATP le dio la golpeada raqueta a un niño en la primera fila.

Sin embargo, la euforia de Zverev se generó momentos atrás. El tenista alemán había recibido una amonestación por gritar e insultar por un golpe que fue dado por bueno y propició un punto de partido. Glasspool selló la victoria de su dupla con un saque directo.

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, dijo el torneo en Twitter en la madrugada del miércoles.

Cabe destacar que, el alemán de 24 años era el campeón defensor del torneo masculino. La web de la ATP le dio a su rival en segunda ronda, el también alemán Peter Gojowczyk, la victoria en ese choque.

El pronunciamiento de Zverev

“Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También quería disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como saben, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado”, aseguró en Instagram.

Comunicado de Zverev tras su expulsión del ATP 500 de Acapulco.

TE PUEDE INTERESAR