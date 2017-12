Teo Gutiérrez se defiende tras ser acusado de seducir a la esposa de Roberto Ovelar

Tremendo escándalo en el fútbol colombiano ha generaron las acusaciones de 'deslealtad' del jugador cafetero Teófilo Gutiérrez por unos supuestos 'coqueteos' con la esposa del futbolista paraguayo Roberto Ovelar, ex Alianza Lima.

Según se supo, Teófilo Gutiérrez 'sedujo' a la esposa de Roberto Ovelar, Gladys Ortega, generando un clima de inestabilidad al interior del equipo, pues ambos eran los delanteros del Junior.

Los rumores de sus diferencias fueron tan fuertes que incluso Roberto Ovelar tuvo que dejar el Junior, equipo que compartía con Teo Gutiérrez. El paraguayo fue presentado como nuevo refuerzo del Millonarios.

Ante las acusaciones, Teófilo Gutiérrez decidió pronunciarse sobre el tema y rechazó que haya incurrido en un acto desleal con un compañero como el que lo acusan.

"Mi comportamiento siempre ha sido leal, mi familia y mis amigos me conocen, toda la gente del fútbol. De este tema no quiero hablar, quiero ser muy respetuoso, primero que todo con la familia y los hogares. Siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades, tengo solo una y ya ustedes me conocen, así que hay que respetar a los demás primero que todo. Con ese tema quiero ser muy cuidadoso y respetuoso, sabiendo que he hecho las cosas bien", declaró Teo Gutiérrez.

Como se recuerda, Roberto Ovelar emitió un comunicado en redes sociales en el que explicaba que fue lo que pasó con su 'excompañero' de equipo.

“Hace unos meses, mi esposa recibió una solicitud de mensaje que provino de la cuenta personal de red social y oficial de un 'compañero' de equipo, luego de que mi señora me notificara la situación, me le acerqué muy amablemente y le mostré en el acto el mensaje que había llegado, a lo que él me manifestó que no fue él, que él no tiene tiempo suficiente de estar metido en redes y por tal motivo tiene una persona que la maneja con su autorización, lo cual es respetable”, se lee en el comunicado del paraguayo.