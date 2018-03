Teófilo Cubillas sobre Argentina 78: "No voy a decir una sola palabra al respecto"

No lo nombran a Teófilo Cubillas, pero lo citan. Germán Leguía, otro de los protagonistas del Mundial de 1978, también habló del duelo ante Argentina, que se perdió 6-0, y refirió que hubo cosas raras en ese partido.



Téofilo Cubillas, el popular ‘Nene’, respondió el teléfono cuando lo llamamos para que señale su verdad.



"Yo no te voy a decir una sola palabra al respecto, creo que ustedes no me conocen. Muchas gracias”, señaló escuetamente y colgó.



Había mucho por preguntarle a Téofilo Cubillas y varias respuestas por escuchar, pero prefirió el silencio. Mientras tanto, seguirá creciendo la ‘nube negra’ que hay sobre ese compromiso.



J.J MUÑANTE LO DEMANDARÁ



Quien no quedó nada contento que lo mencionara es Juan José Muñante, quien en entrevista radial sostuvo que demandará al 'Patrón' José Velásquez y lo tildó de 'golpeador de mujeres', "antisocial", "prepotente" y "estúpido".



“Fue un pegador de mujeres, abusivo con los compañeros por lo grandote que era”, agregó J.J. Muñante.



El ‘Jet’ Muñante mencionó que mete “las manos a la candela de que nadie hizo nada en contra de Perú. Le voy a meter juicio (a José Velásquez). Me pregunto: ¿en qué momento puedes negociar con alguien estando concentrado? En un Mundial siempre pasan cosas. Yo he sido un jugador responsable y disciplinado".



Cuando le preguntaron cuáles serían sus últimas palabras si lo pusieran en la linea telefónica con Juan José Velásquez: “Yo no quiero conversar con esa cochinada. Cómo me voy a poner boca a boca con un estúpido de esos, que no está clarificando nada. No puedo hablar con estúpidos porque no va a entender”.

