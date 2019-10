Hija de Cubillas le gana juicio de alimentos pero el Nene no paga: "Que lo traigan como delincuente", dijo Johana

Johana Cubillas hija de Teófilo Nene Cubillas exigió a su padre que pague las pensiones de alimentos que adeuda correspondientes a once años, según fallo del Poder Judicial.



"Yo pensé que iba a entrar en razón e iba a pagar, pero vemos que no, entonces vamos a tener que ir a juicio. El siguiente paso es que lo traiga la Interpol como un delincuente , habiéndole dado 11 años de chance para que pague. Simplemente no le da la gana", dijo Johana Cubillas, a la salida de audiencia judicial sobre la demanda de alimentos contra su padre Teófilo Cubillas.



El 17 de setiembre del 2018 el Poder Judicial resolvió a favor de Johana Cubillas y ordenó al Nene Cubillas a pagar 83,900 mil soles más los intereses legales por concepto de pensión de alimentos. El monto corresponde al periodo de noviembre 2008 a marzo 2018 (11 años)



Tras más de un año de emitida la resolución del Poder Judicial el Nene Cubillas no ha pagado ni un sol y por el contrario,según su hija Johana Cubillas, es esquivo a las citaciones y mandatos judiciales.

Teófilo Cubillas: Hija gana juicio alimentos pero el Nene no paga: "Que lo traigan como delincuente" (Video: ATV)

"No vino en 11 años (a las audiencias) y estaba segura que hoy no iba a ser la excepción. La excusa de mi papá es que no tenía plata para comprar el pasaje para venir", agregó Johana Cubillas, en declaraciones al programa ATV Noticias.



La negativa de cumplir con el pago de pensión de alimentos podría terminar en la orden de captura y posible extradición del Nene Cubillas, que radica en los Estados Unidos.



"Me da pena tener que llegar hasta acá. Si en algún momento hubieses contestado mis llamadas nos hubiésemos ahorrado todo esto. Espero que puedas dormir tranquilo todas las noches. Que pena que no puedas conocer a mi esposo y a mis hijos cuando los tenga pero fue tu decisión y estarás tranquilo con la parte de familia que tienes", finalizó Johana Cubillas con sentidas palabras sobre la relación con su padre, Teófilo Cubillas.

