Teófilo Cubillas: Hija del 'Nene' indignada tilda de "estupideces" las críticas y que su "papá nunca le pagó nada"

Johana Cubillas , periodista deportiva, salió al frente para manifestar su postura sobre los recientes audios entre su padre, Teófilo Cubillas , y el Juez Supremo César Hinostroza.



En los audios que propaló IDL-Reporteros, Teófilo Cubillas le solicita al magistrado César Hinostroza interceda por el prófugo ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, a quién considera su amigo.



Ante la situación que enfrenta su padre Teófilo Cubillas, su hija Johana Cubillas, fue cruda y directa contra los críticos de su padre, que la mencionaron en redes sociales.



A través de sus cuentas de redes sociales en Twitter e Instagram, Johana Cubillas zanjó su postura y reveló en una respuesta a un usuario que su padre "nunca le pagó nada".

"No, no me preocupa por qué mi papá nunca me pagó nada; y sé que mi mamá se sacó la mier... toda la vida para darme la vida que tengo. Así que yo vivo bien tranquila. No sé tú", replicó Johana Cubillas.



"¿Ustedes creen que a mí me afecta en algo que me mencionen en sus tweets contra mi papá? No entiendo qué pretenden. Mi papá ya está bien grande para saber lo que hace. Déjense de estupideces y traten de mejorar como sociedad, yo no voy a pelearme, ni responder por problemas ajenos", agregó en su cuenta de Twitter, Johana Cubillas tras el escándalo de los audios entre su padre y el juez Hinostroza.



"A mí toda esa red de audios con Hinostroza me parece un asco. Pero también me parece un asco que me metan el carro, que se colen en la línea del mercado y que celebren la viveza peruana. La sociedad está podrida por donde la miren. No existe excusa para nadie. ¡Una lástima todo!", abundó la joven periodista.

Además solicitó a los periodistas que no la contacten. "Amigos reporteros de todos los canales, les pido un favor públicamente: ¡No me llamen! Ya deberían saber que a mí el escandalete no me interesa, y nunca me interesó. Les agradezco su interés; pero ahí nomás", afirmó.



Luego, Johana Cubillas decidió publicar un video en Instagram en el que reiteró su postura sobre el caso de su padre Teófilo Cubillas.

