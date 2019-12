Teófilo Gutiérrez, ex goleador de River Plate y actual delantero de Juniorsde Barranquilla ha decidido no estresarse por su futuro inmediato y por el contrario ha decidido disfrutar el presente, es por ello que ha decidido disfrutar la Navidad con un particular y lujoso regalo que causó furor entre sus seguidores en redes sociales.

El delantero de Junior de Barranquilla se regaló un auto deportivo, Chevrolet Camaro SS valorizado por encima de los 60 mil dólares) americano y en la tienda ya lo aguardaban algunos hinchas que lo habían identificado. Acto seguido el jugador compartió algunas fotos de la entrega del vehículo en sus redes sociales. “Feliz Navidad”, publicó en su cuenta de Instagram donde también colocó una imagen trepado al techo de la nueva estrella de su garage.

Algunos hinchas de Junior de Barranquilla también se acercaron hasta el consecionario para capturar el momento en el que Teófillo Gutiérrez se marchaba en su nuevo auto deportivo que también fue adornado con el número 29, con el que juega, en la carrocería

Teo Gutiérrez Navidad RT

Teo Gutiérrez al parecer se quedaría un año más en Junior de Barranquilla, club club con el que logró cuatro títulos. "A Papá Noel le pedí otro año más con la camiseta del Junior, además de salud y vida. Me llamaron pero mi corazón está aquí”, resumió el colombiano durante un partido a beneficio antes de Navidad.

Junior de Barranquilla tiene un par de ofertas por el ex River Plate y son del Libertad de Paraguay, al mando de Ramón Díaz como entrenador y que espera repotenciar a su equipo de cara ala Copa Libertadores 2020 y también la Universidad Católica de Chile.