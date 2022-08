Teófimo López, con un récord de 16-1-0 (12 KO’s), se pone los guantes de boxeo para enfrentar a Pedro “La Roca” Campa, de 34-1-1 (23 KO’s), este sábado 13 de agosto en el ring del Resort World de Las Vegas, Nevada. El boxeador estadounidense de raices hondureñas busca una oportunidad para hacerse con los títulos de la FIB y OMB de la división peso ligero, que están en manos de Josh Taylor.

Con apenas 25 años, Teófimo López cayó decisión dividida ante George Kambosos Jr en noviembre del 2021. Una de la razón de su derrota fue porque se encontraba en mal estado de salud -se confirmó que tenía neumomediastino- por o que el australianzo le quitó los cinturones de la AMB, FIB y OMB de la categoría de los ligeros.

Cabe recordar que el nombre de Teófimo López alcanzó un impactado muy importante en el mundo del deporte luego de su gran victoria ante el gran Vasyl Lomachenko, a quien venció en el 2020 por decisión dividida de los jueces por lo que se espera una renacimiento en el cuadrilátero cuando enfrente a La Roca Campa.

Pero Campa no le pondrá el camino fácil a Teófimo López. El púgil mexicano sabe que no debe darle ninguna opción de victoria a López y buscará derrotarlo para aspirar a los cetros de la división: “Se que el súper favorito es Teófimo López, pero en todas mis peleas y en esta me he preparado al máximo, indicó.

Horario, TV y dónde ver pelea entre Teófimo López vs. Pedro Campa

Pelea : Teófimo López vs. Pedro Campa

: Teófimo López vs. Pedro Campa Lugar : Resort World de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)

: Resort World de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) Horario : 21:00 hr. (Honduras); 22:00 hr. (México)

: 21:00 hr. (Honduras); 22:00 hr. (México) Canal : ESPN y Azteca 7 | Stream: Star+

: ESPN y Azteca 7 | Stream: Star+ Rounds: 10 asaltos

¿Qué canal transmite pelea entre Teófimo López y Pedro Campa?

País Canales de TV Streaming Honduras ESPN Star+ México Box Azteca 7 y ESPN Star+ Estados Unidos ESPN+ ESPN+ Guatemala ESPN Star+ Argentina ESPN Star+ Costa Rica ESPN Star+ Chile ESPN Star+ El Salvador ESPN Star+ Colombia ESPN Star+ Panamá ESPN Star+ Uruguay ESPN Star+ Nicaragua ESPN Star+ Perú ESPN Star+ República Dominicana ESPN Star+ Venezuela ESPN Star+ Puerto Rico ESPN+ Star+

Cartelera oficial de la pelea Teófimo López vs. Pedro Campa