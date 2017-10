The Best 2017: Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez, y las parejas de estos cracks del fútbol [FOTOS]

El último lunes se llevó a cabo los premios The Best 2017 de la FIFA en Londres, donde Cristiano Ronaldo fue elegido el Mejor Jugador de la temporada superando a Lionel Messi y Neymar. Pero no fue lo único que atrajo las miradas de la prensa internacional.



Futbolistas, técnicos y ex leyendas, posaron en la alfombra verde del teatro London Palladium junto a sus bellas parejas. Esto previo a la ceremonia de premiación de los mejores del fútbol mundial.



Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fueron las más buscadas por los fotógrafos del evento.



Glamour, belleza y talento, se juntaron en los premios The Best 2017. Revisa la galería y conoce de quiénes se tratan.