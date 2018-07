The Best 2018: Estos son los populares entrenadores nominados a ganar el premio de la FIFA | FOTOS

La FIFA publicó este martes la lista de los preferidos para ganar el premio 'The Best' en la categoría de 'Mejor entrenador'. Once candidatos son los favoritos para hacerse del galardón, cuyo vencedor se conocerá el próximo 24 de septiembre.

Didier Deschamps, campeón en el Mundial Rusia 2018, está como preferido en la lista, al igual que Zlatko Dalic, finalista con Croacia. Roberto Martínez y Gareth Southgate, dos técnicos que llegaron a las últimas instancias del torneo.



Los dos entrenadores que reinaron en el 'Viejo Continente' están en la lista: Zinedine Zidane, ganó la Champions League con Real Madrid, y Diego Simeone, se llevó la Europa League con Atlético de Madrid.

Stanislav Cherchesov, Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Ernesto Valverde son los nombres que completan la lista. Cabe señalar que la terna, elegida por un panel de expertos, se reducirá a tres finalista.



Seleccionadores, capitanes de combinados nacionales, aficionados (a través de Internet) podrán realizar las votaciones para conocer al ganador de ' The Best '.