Una gran sorpresa es la que se llevó el jugador argentino Érik Lamela quien este lunes recibió el Premio Puskas, al mejor gol 2021, en la ceremonia de gala de The Best. El volante anotó un tanto de ‘Rabona’ cuando todavía vestía la casaquilla del Tottenham y anotó al Arsenal uno de los tantos más sorprendentes en la Premier League. ¡MIRA EL VIDEO!

El actual jugador de Sevilla FC ha recibido el galardón con mucha humildad. “En ese momento no lo pensé mucho. No me di real cuenta de lo especial que fue el gol, solo me centré en el balón. Nunca lo he practicado en el entrenamiento, es algo que te viene en un momento, en un segundo y quieres marcar el gol lo mejor posible”, contó el volante.

El tanto que se dio el 14 de marzo del 21 fue uno de los más recordados por los hinchas de los ‘Spurs’ que este mercado de invierno han visto partir al argentino al Sevilla FC. El año pasado el mejor gol también lo recibió otro jugador del Tottenham el coreano Son.

Erik Lamela consiguió el premio al mejor gol de la FIFA (Video: ESPN)

Érik Lamela cuenta con más goles de ‘Rabona’

El argentino ya había sorprendido en noviembre de 2008, antes de debutar con River Plate. El ‘Diez′ recibió un pase del Matías Pampa Montero y, ante la salida del arquero de Gimnasia, cruzó sus piernas y definió para sorpresa del arquero rival en la final de la Séptima División para ‘Millonarios’.

“Cuando la pelota me queda para la derecha y veo justo salir al arquero, que me iba a matar, se la crucé de rabona”, contó Lamela tras el partido y la fiesta del campeón. “Yo dije: ´tiro la rabona y si sale, sale´. Por suerte salió. Me sacaron justito porque me iban a matar”, contó a ESPN.

Junto a Erik Lamela también fueron nominados de nominados al premio fueron Luis Díaz (Colombia), Gauthier Hein (Francia), Erik Lamela (Argentina), Valentino Lazaro (Austria), Riyad Mahrez (Argelia), Sandra Owusu-Ansah (Ghana), Vangelis Pavlidis (Grecia), Daniela Sánchez (México), Patrik Schick (República Checa), Mehdi Taremi (Irán), Caroline Weir (Escocia).

TE PUEDE INTERESAR