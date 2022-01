No está feliz. Karim Benzema no fue considerado en el once del año de la FIFA y la decisión no le ha gustado a su representante. Karim Djaziri es el agente del delantero del Real Madrid, el mismo que a través de su cuenta de Twitter dio a conocer su molestia por el FIFPro.

“No poner a Benzema en el once del año es una falta de respeto al fútbol, pero sabemos que el fútbol es la menor de las preocupaciones de FIFA ¡y lo es desde hace tiempo!”, sostuvo el agente del atacante francés en las redes sociales.

Cabe destacar que, la votación para el mejor once de la FIFA es la suma de votos de los jugadores de fútbol , no de seleccionadores o prensa. Además, fueron cinco semanas las que tuvieron para votar por la alineación y votaron más de 25 mil futbolistas.

Lo sorprendente no solo está en la ausencia de Benzema, también en la de Mohamed Salah que era uno de los tres nominados al The Best.

Si bien Karim no fue parte del equipo ideal, sí estuvo considerado dentro de los mejores jugadores de la temporada, dado que terminó con un calificación de 30 puntos en la cuarta posición. El primer lugar lo ocupó Lewandowski, el segundo Messi y el tercero Salah.

Algunos capitanes de selecciones decidieron votar por Benzema en primer lugar, antes que a Messi o Lewandowski: Burundi, Burkina Faso, República Centroafricana, Congo, Congo DR, Bután, Malawi, Marruecos, Niger, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Islas Turcas, Caicos, Vietnam y Chipre. Además, de los compañeros de Bélgica, Croacia, Francia y Noruega.

Mientras que entrenadores de distintos países también consideraron que el francés fue le mejor de la temporada, siendo uno de ellos, Ricardo Gareca. Argelia, Bahamas, Comoros, Francia, Gibraltar, Guinea, Haiti, India, República de Mauricio, Nueva Caledonia, Perú, Tahití, Emiratos Arabes, Armenia, Bahrein y Benin fueron los países que apoyaron con cinco puntos a Karim Benzema.