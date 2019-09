The Best: Esta fue la reacción de Lionel Messi al saber que Dániel Zsori le quitó premio Puskas | VIDEO 

Lionel Messi no pudo llevarse el premio al mejor gol de la temporada y fue vencido por el húngaro Dániel Zsóri, quien recibió en la ceremonia de The Best el premio Puskas a la mejor anotación con la camiseta de Fehérvár.



Al capitán de Barcelona, solo le quedó aplaudir el premio The Best al mejor gol, que quedó en segundo lugar en la preferencia de los hinchas tras su anotación ante el Betis por la Liga Santander.



El colombiano Juan Fernando Quintero terminó en tercer lugar con un gol de River Plate de tiro libre frente Racing por la Superliga argentina.

Lionel Messi tuvo esta reacción al perder premio Puskas ante rumano Daniel Zsori