The Best: EN VIVO Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk pelean HOY por premio de la FIFA

Cristiano Ronaldo , Lionel Messi y Virgil Van Dijk EN VIVO vuelven a pelear este lunes por uno de los premios más deseados del planeta 'The Best' galardón que entrega la FIFA al mejor jugador del año y que por primera vez se festejará en una ceremonia fastuosa en el histórico Teatro La Scala de Milán. La ceremonia la puedes seguir por la señal de DirecTV desde la 1:00 p.m. (hora peruana) .



FIFA cambió a Londres por la ciudad lombarda que será el epicentro del fútbol mundial, donde también se premiara al mejor entrenador y entrenadora de la última temporada y la mejor jugadora del mundo.



Todas la boletas apuntan a que será el holandés, Van Dijk, que logró en Madrid el último título de la Champions League para Liverpool, el candidato para llevarse el premio 'The Best' luego de ser premiado por la UEFA como mejor jugador del año.



Premios The Best tiene la misma terna que premios de la EUFA

Van Dijk , podría desplazar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, tras consagrarse como uno de los mejores defensas del mundo y puede hacer historia al ser el primer zaguero en conquistar este premio, que alcanza la cuarta edición y que vio triunfar hasta este momento a CR7 (2016 y 2017) y a Modric (2018).