The Strongest, que juega en condición de local, inició con mucha intensidad el encuentro ante Plaza Colonia con el objetivo de igualar la serie por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. El cuadro boliviano perdió por 2-0 en la ida, pero logró su trabajo en los primeros minutos del compromiso.

A los 2′, Ursina lanzó un centro al área y Triverio le pasó el balón a Rodrigo Amaral. Este último amagó con facilidad en dos oportunidades a los jugadores rivales en el borde de la medialuna. Desde esa distancia, remató fuerte y el esférico entró en las redes del guardameta Guirin.

El elenco uruguayo se vio sorprendido por el primero del partido y los locales aprovecharon que se quedaron sin reacción para marcar el segundo. A los 6′, el autor del primer tanto sacó un pase filtrado al área de Plaza Colonia y Vaca le bajó el balón a Martín Prost que convirtió el 2-0.

Por el momento, el encuentro se definiría en penales, no obstante, The Strongest tiene como su principal aliada a la altura y aún queda mucho tiempo. Por su parte, el elenco de Uruguay debe replantear para conseguir al menos el descuento.

Prost se lució al marcar el gol de The Strongest tras un gran pase de Amaral. (Video: ESPN).

The Strongest vs. Plaza Colonia: previa

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Hernando Siles de La Paz y el árbitro Jhon Alexander Ospina será el encargado de impartir justicia. En la ida, el cuadro uruguayo se impuso por 2-0, con un doblete de Juan Mascia, y la diferencia obligará al equipo boliviano a ganar por goleada para avanzar.

The Strongest inició la temporada a buen nivel en la Liga de Bolivia, aunque esta vez tuvo problemas para imitar el ritmo a nivel internacional. De los cuatro choques que disputó la institución a lo largo del 2022, solo obtuvo una derrota y fue en la Libertadores. Sin duda, el DT Cristian Díaz tendrá que corregir errores.

Por su parte, Plaza Colonia ha ido de menos a más este 2022. La institución perdió la Supercopa de Uruguay ante Peñarol (en prórroga) y después no hubo triunfos en dos jornadas de la liga ‘Charrúa’. Sin embargo, la plantilla fue tomando ritmo y encontró motivación con el 5-0 sobre Cerro Largo.

El entrenador Eduardo Espinel va sacando la mejor versión de sus dirigidos y no se confiará por el resultado de ida ante The Strongest, considerando que esta vez tendrá a la altura como un enemigo. No obstante, tampoco intentará defenderse todo el tiempo, dado que eso dificultaría la definición de la llave.