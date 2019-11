Thierry Henry fue anunciado como el flamante entrenador del Montreal Impact de la MLS

Thierry Henry tendrá su segunda experiencia a cargo de un equipo de fútbol profesional en el Montreal Impact de la MLS. Fue el propio club canadiense que hizo oficial la llegada del francés, que tuvo mucho éxito en su carrera a nivel de clubes y también en la selección de su país.



“El Montreal Impact anunció el jueves la contratación de Thierry Henry como entrenador del Montreal Impact. Henry firmó un acuerdo de dos años con una opción para 2022″, dice parte del comunicado que publicó el Montreal Impact a través de su web oficial.



Thierry Henry, hoy con 42 años, fue asistente en el comando técnico de la selección de Bélgica, que llegó a semifinales del Mundial 2018 y luego alcanzó el tercer puesto. Asimismo, ‘Tití’ asumió el mando del AS Mónaco, desde octubre del 2018 hasta enero del 2019, aunque no tuvo éxito.



“Es una liga que conozco bien donde la pasé muy bien. Estar en Quebec, en Montreal, que tiene un enorme patrimonio multicultural, es algo extraordinario. Siempre he tenido un ojo en este club y ahora estoy allí”, aseguró Henry.



Thierry Henry vistió las camisetas de AS Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona y New York Red Bulls, pero fue en la entidad 'Gunner' en la que hizo historia. El atacante se convirtió en el máximo artillero del club con 228 goles.



Entre los numerosos títulos que ostenta Thierry Henry en clubes están dos de Premier League, dos de Liga de España, así como el de la Champions League (2009). En su selección levantó la copa en el Mundial Francia 1998, en la Eurocopa 2000 y en la Copa Confederaciones 2003.