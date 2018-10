Thierry Henry: Estos conceptos de Pep Guardiola aplicaría como entrenador del AS Mónaco |VIDEO |FOTOS

Thierry Henry empezó su nueva historia en AS Mónaco y lo haría inspirado en lo que aprendió de uno de los entrenadores que más lo marco: Pep Guardiola , quien no solo aprovechó su potencial en Barcelona , sino que además se ha convertido en uno de los amigos que le dejó su paso por el fútbol.



" Pep Guardiola es la referencia para mí. Con él hablas todo el tiempo sobre el juego", dijo Thierry Henry durante su presentación en AS Mónaco "Quiero que mis jugadores disfruten y tengan la pelota como me enseñó él. No voy a decir exactamente cómo vamos a jugar, pero los conceptos serán claros", explicó sobre su filosofía.



Thierry Hernry confesó que Pepe Guardiola lo marcó en la última etapa de su carrera. "Aprendí a jugar de nuevo con 30 años. Después de lo que había conseguido en el Arsenal, Mónaco, Juve o la selección, vi y entendí el juego de una manera diferente: Entender el espacio, quedarte en tu posición. Lo controlaba todos hasta el tiempo en bebíamos agua y tenias que regresar corriendo a a tu puesto", dijo en su momento el nuevo entrenador del AS Mónaco.





DT de AS Mónaco no oculta su admiración por Pep Guardiola

"Guardiola le pone atención en cada detalle. Te daba el GPS la ruta y el coche para que llegara a un lugar que él quería que llegaras. Inclusos cuando cambiaba la táctica cuatro veces en un partido", agregó Thierry Henry quien ahora tiene esa responsabilidad en el 'Principado'.



Así fue la presentación de Thierry Henry en AS Mónaco

Thierry Henry estuvo trabajando al lado del entrenador Roberto Martínez, en la selección de Bélgica, pero después de la Copa del Mundo. el ex delantero ha decidido desvincularse de los belgas para asumir su primer reto como entrenador en Mónaco.