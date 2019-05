Thomas Tuchel: Esta es su preocupante frase sobre el futuro de Neymar y Kylian Mbppé en PSG |VIDEO |FOTOS 

El futuro de Kylian Mbappé y Neymar ha vuelto a ser tocado por el entrenador de PSG , Thomas Tuchel, quien ha brindado una entrevista para la cadena Sky Sports, durante su presencia en la Formula 1 que se realizó en Mónaco, hasta donde el estratega llegó invitado por algunos auspiciadores.



"Estoy acostumbrado a esto. Ahora estamos en mayo y lo que diga ahora puede que no sea verdad dentro de un mes. Las cosas son como son. Hay siempre muchas especulaciones sobre nuestros jugadores ( Neymar y Kylian Mbappé) lo que quiere decir que hay mucha calidad y talento en el grupo", comentó el DT de PSG.



Thomas Tuchel dejó en claro que no asegura la continuidad de ninguno de los jugadores de su plantilla, pese a que abriga la esperanza de que se queden. "Mi deseo como mánager y entrenador está claro. Quiero a todos mis jugadores en el PSG y en nuestro proyecto.





Thomas Tuchel piensa esto sobre el futuro de Neymar y Mbappé

El trabajo no lo hemos terminado, sólo acaba de empezar"."Mi deseo es claro, pero no puedo prometer. Sería ingenuo y no quiero serlo en este negocio", añadió el estratega que ha renovado su contrato con el dueño del PSG.