Una sorpresiva noticia que tuvo una sorpresiva respuesta. Se confirmó que Roman Abramovich decidió poner a la venta el conjunto de la Premier League y, ante esto, el entrenador alemán Thomas Tuchel sostuvo que la decisión del dueño del club ingles es adecuada.

El oligarca ruso anunció este miércoles su intención de vender el equipo que ha manejado desde 2003 y Tuchel dio su opinión a la BBC tras vencer 2-3 al Luton Town en los octavos de final de la FA Cup: “Me ha llegado la noticia un poco antes, pero muy cerca de comenzar el partido”.

“Hemos escuchado los rumores durante todo el día, lo hemos visto en televisión, hemos comido juntos, hablado sobre ello. Es una noticia muy importante. Creo que cada decisión que toma es la correcta, es su elección, es su club, no soy yo el que tengo que comentar sobre ello. Espero que a nosotros, a corto plazo, como equipo, no nos afecte mucho, quizás incluso no cambie nada”, sostuvo Tuchel.

“Ahora intentamos eliminar todo el ruido que tenemos alrededor y concentrarnos, hemos demostrado este miércoles que podemos hacerlo. No vivimos en una isla, los jugadores tienen internet, unos están más preocupados que otros. No es fácil jugar el mismo día que esto ocurre, pero hemos hecho una gran actuación”, añadió Tuchel.

Chelsea a la venta

Roman Abramovich confirmó este miércoles que el club inglés está en venta y que no pedirá que se le pague ninguno de los préstamos que ha hecho al equipo en los últimos años.

“Me gustaría responder a la especulación que ha habido en los medios de comunicación en los últimos días respecto al Chelsea. Como he dicho en otras ocasiones, siempre tomo las decisiones en el mejor interés del club y, en la situación actual, la mejor decisión es vender el club”, dijo Abramovich en un comunicado.

Abramovich aseguró que la venta del club no será inmediata sino que seguirá un proceso y que no pedirá que los préstamos que ha hecho al equipo, y que ascienden a más de 1.500 millones de libras se le paguen.