Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs Perú EN VIVO chocan por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del encuentro estará a cargo de Movistar Deportes en Perú y Tigo Sports en Paraguay. Además, tú podrás seguir el Minuto a minuto a través de Trome.pe

Perú afronta uno de los encuentros más importantes de su historia al recibir en el Estadio Nacional a un Paraguay eliminado de toda posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. La victoria es el único resultado que le asegura a la ‘Bicolor’ su pase a la repesca internacional.

Tras perder con polémica ante Uruguay, la escuadra de Ricardo Gareca deberá recomponerse rápidamente, ya que los 3 puntos en casa harán que Perú sea inalcanzable en la tabla de posiciones por sus perseguidores, Colombia y Chile, quienes esperan un tropiezo de la bicolor.

Perú no podrá contar con André Carrillo, quien se lesionó y podría quedar fuera, incluso, del repechaje. No obstante, la situación es aún más dramática para la selección paraguaya que ha sumado 5 bajas entre lesionados y suspendidos. Entre los ‘guaraníes’ que no estarán destacan Miguel Almirón y Gustavo Gómez.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

New Jersey: 18:30 horas

Miami: 18:30 horas

Los Ángeles: 15:30 horas

México: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Jamaica: 18:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Barcelona: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

Madrid: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

¿Qué canales transmiten el Paraguay vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

El Perú vs. Paraguay a será televisado a través de Movistar Deportes en suelo peruano, mientras que Tigo Sports será la cadena en Paraguay. A continuación, revisa los canales que transmiten las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - ECDF YouTube

Brasil - SporTV 2

Colombia - Caracol TV

Uruguay - VTV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

¿Cómo ver Tigo Sports Paraguay EN VIVO el Paraguay vs Perú por Eliminatorias?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo descargar Tigo Sports app para ver el Paraguay vs Perú?

Si quieres ver Tigo Sports por medio de tu celular debes descargar la app para disfrutar el Paraguay vs Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Cómo realizarlo? Accede a la tienda de aplicación de tu dispositivo y busca Tigo Sports. Una vez descargada la aplicación, ingresa tu usuario y contraseña y ¡Listo!

Paraguay vs Perú: Alineaciones posibles

Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Peña, Flores, Cueva y Lapadula.

Paraguay: Silva, Rojas, Balbuena, Alderete, Torres, Cubas, Sánchez, Ortiz, Enciso, A, Romero y O. Romero.

Paraguay vs Perú: últimos resultados

Eliminatorias 1994: Paraguay 2-1 Perú

Eliminatorias 1994: Perú 2-2 Paraguay

Eliminatorias 1998: Paraguay 2-1 Perú

Eliminatorias 1998: Perú 1-0 Paraguay

Eliminatorias 2002: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2002: Paraguay 5-1 Perú

Eliminatorias 2006: Perú 4-1 Paraguay

Eliminatorias 2006: Paraguay 1-1 Perú

Eliminatorias 2010: Perú 0-0 Paraguay

Eliminatorias 2010: Paraguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2014: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2014: Paraguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2018: Perú 1-0 Paraguay

Eliminatorias 2018: Paraguay 1-4 Perú

Eliminatorias 2022: Paraguay 2-2 Perú