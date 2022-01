Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs Brasil EN VIVO se enfrentan este martes 1 de febrero por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido está programado a iniciar a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirão. Conoce aquí los canales para ver el partido y sigue el MINUTO A MINUTO por trome.pe

El clasificado Brasil recibe a un Paraguay con pocas opciones de llegar al Mundial Qatar 2022. Para seguir en la pelea, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tendrían que hacer la heroica y ganar en tierra brasileñas, además de esperar que no sumen las selecciones que pelean por el quinto lugar.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Argentina - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

México - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

España - 01:30 a.m. (miércoles 02 de febrero)

¿Qué canales transmiten el Paraguay vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

• Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

• Bolivia: COTAS Televisión

• Brasil: Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

• Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

• Colombia: Caracol TV, Caracol Play

• Ecuador: Canal del Futbol

• México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

• Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú

• Estados Unidos: Fubo Sports Network

• Uruguay: VTV+

• Venezuela: TLT Play

¿Cómo ver Tigo Sports Paraguay EN VIVO el Paraguay vs Brasil por Eliminatorias?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo descargar Tigo Sports app para ver el Paraguay vs Brasil ?

Si quieres ver Tigo Sports por medio de tu celular debes descargar la app para disfrutar el Bolivia vs. Uruguay por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. ¿Cómo realizarlo? Accede a la tienda de aplicación de tu dispositivo y busca Tigo Sports. Una vez descargada la aplicación, ingresa tu usuario y contraseña y ¡Listo!

Paraguay vs Brasil: Alineaciones probables

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles (o Alex Sandro); Fred, Bruno Guimaraes, Philippe Coutinho; Raphinha, Antony y Matheus Cunha. DT: Tite.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Juan Patiño, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Braian Ojeda, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Carlos González. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Paraguay vs Brasil: últimos resultados

Paraguay 0-2 Brasil | 2021

Brasil 0-0 Paraguay | 2019

Brasil 3-0 Paraguay | 2017

Paraguay 2-2 Brasil | 2016

Brasil 1-1 Paraguay | 2015

Brasil 0-0 Paraguay | 2011

Brasil 2-2 Paraguay | 2011

Brasil 2-1 Paraguay | 2009

Paraguay 0-1 Brasil | 2008

Brasil 4-1 Paraguay | 2005

