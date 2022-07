‘Tigrillo’ Navarro sobre Gonzalo Núñez: “Estuvo internado por drogas”

Una verdadera guerra se ha desatado entre los periodistas deportivos Carlos Alberto Navarro y Gonzalo Núñez, luego que el popular ‘Castor’ acusara al hijo del ‘Tigre’ Navarro de ser ‘asesor de Agustín Lozano.

El nombre del ‘Tigrillo’ se hizo tendencia en las redes luego de la conferencia de despedida de Ricardo Gareca. Y es que el abogado del entrenador señaló que una de las razones por las que no se llegó a un acuerdo con la FPF, fue que se había violado el acuerdo de confidencialidad cuando se filtró que la Federación buscaba reducirle un 40% de los ingresos.

Gonzalo Núñez recordó que la ‘primicia’ la dio Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro , estimando que la filtración provino de la propia FPF para tantear la opinión pública y favorecer la “negociación” que se hizo con Gareca en Argentina.

Asimismo, Núñez dudó de la información del ‘Tigrillo’ en torno al contacto que habría tenido la FPF con Marcelo Bielsa. El periodista de Campeonísimo ya había contestado con anterioridad al de Exitosa, sin embargo, esta vez lo tomó personal y fue más lejos.

¿Quién filtró la información sobre la reducción del 40%?

Aquí la respuesta. 8 de julio de 2022. pic.twitter.com/CYcsUg6w4O — Pepe Ybazeta 2.0 (@PepeYbaz) July 19, 2022

La respuesta de Navarro a Núñez

Más allá de desmentirlo, el ‘Tigrillo’ optó por atacar a Gonzalo Núñez con un duro episodio en su vida. “Yo no hablo cojud..., yo no invento noticias. Si el tipo dice, que ha estado internado por drogas, que lo de Bielsa es mentira… bueno, debe estar pateada la situación ”, arrancó.

“Crucé información, algo que tú no puedes hacer, mi querido Gonzalito porque (sonidos de trabarse al hablar) no te da pues, hermano. ¿Qué quieres que te diga? No te sale la palabra completa, tienes que sonarte los moquitos primero para que puedas hablar distendidamente sin que te trabes. Parece una bicicleta contra pedal”, añadió.

“Como tú estás preocupado en mirarte al espejo a ver cómo te quedó la ñata y todo lo demás, es otra cosa. Tienes que preocuparte… cuando estás en el espejo debes mirarte los ojos, no más abajo, para que entre fácil las ideas a tu cabeza”, concluyó.

‘Tigrillo’ Navarro sobre Gonzalo Núñez: “Estuvo internado por drogas”. Video: PBO