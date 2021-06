¿Se puede comparar a Paolo Guerrero con Gianluca Lapadula? A poco del Perú vs. Brasil por la segunda fecha de la Copa América 2021, Tité y Cleber Xavier, director técnico y asistente técnico de la ‘verdeamarela’, dieron una conferencia de prensa sobre lo que esperan de su rival. Una oportunidad de oro para saber el punto de vista de un comando técnico exitoso, que dirigió a Paolo Guerrero en el Corinthians. Trome no la desperdició.

Y es que Tité y Cleber Xavier trabajaron juntos con Paolo Guerrero en Corinthians por la temporada 2012, en el año que levantaron la Copa del Mundial de Clubes tras vencer por 1-0 a Chelsea justamente con el tanto del delantero peruano de cabeza. Si hay una hazaña en la historia de Corinthians, esa es, y la pieza clave para ello fue Paolo.

Tité sobre la comparación de Paolo Guerrero con Lapadula: “Cada uno tiene su valor, uno está comenzando y el otro tiene una historia extraordinaria”

Así, ambos conocen de cerca lo que aporta el ‘9′ llamado Paolo Guerrero a un equipo. No solo por las cualidades técnicas, sino por el liderazgo del peruano en el campo y en los camerinos.

Las comparaciones de Paolo con Gianluca Lapadula, su reemplazante en la selección peruana y quien ha demostrado una buena performance con la blanquirroja, han sido inevitables. ¿Qué piensan Tité y Cleber Xavier al respecto?

CLÉBER XAVIER: “PAOLO GUERRERO ES UN SÍMBOLO PERUANO”

Desde que empezó su declaración, Cléber Xavier no guardó elogios para el delantero del Inter de Porto Alegre. “Guerrero es un símbolo peruano. Trabajó con nosotros en Corinthians y es un gran jugador. Viene de una recuperación y no está en su mejor momento, creo que por eso no está aquí con Perú”, reseñó.

En cuanto a Gianluca Lapadula, el asistente técnico de Tité aseguró que, en comparación con Paolo, tiene “un carácter ligeramente diferente”. “Fue muy bueno en el partido contra Ecuador. Un jugador que, a diferencia de Guerrero, busca profundidad”, manifestó Cléber Xavier, demostrando que han analizado al Lapadula al detalle.

“MUCHO CUIDADO CON LAPADULA”

“Lapadula es un jugador que tiene conocimiento del rol del espacio de juego de ese atacante central, un atacante que le dio mucho trabajo a la defensa ecuatoriana”, indicó . “Tenemos mucho cuidado con él”, agregó.

Sobre la actual selección brasileña, Cléber Xavier se mostró optimista por este periodo de recambios. “Nuestro medio ambiente va bien, hemos estado trabajando con un grupo de deportistas que traen renovación, hay muchos chicos”, refirió. Agregó que estos cambios han generado alegría en la selección de su país y destacó que los triunfos alimentan esa actitud.

“Y la victoria siempre nos vuelve más tranquilos, más ligeros para el trabajo. Juegas, ganas y la celebración es importante para aliviar un poco la presión. Luego se relaja y vuelve a concentrarse en su trabajo, igual que nosotros nos enfocamos en enfrentar a la selección peruana”, acotó sobre lo que esperan para el Perú vs. Brasil.

TITÉ VE DIFÍCIL COMPARAR A PAOLO GUERRERO CON LAPADULA

“Es injusto poner a Guerrero y Lapadula en un enfrentamiento”, dijo Tité, al indicar que se trataba de dos jugadores dierentes. “Cada uno tiene su valor, uno está comenzando y el otro tiene una historia extraordinaria”, indicó.

“Espero que [Paolo Guerrero] esté completamente recuperado de la lesión, en toda su extensión. Ahora cada uno tiene su valor y comparar es algo difícil. Valoro a ambos”, sentenció.

Perú – Brasil EN VIVO juegan en el Olímpico Nilton Santos por la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2021. Cabe mencionar que ambas selecciones se vieron por última vez en esta edición en la final del 2019, donde la Canarinha logró el título tras vencer 3-1.

El Perú vs. Brasil está programado para el jueves 17 de junio desde las 19:00 horas y será transmitido en diferentes canales de televisión.

