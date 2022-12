Tití Fernández, el reconocido periodista argentino, anunció de una manera muy emotiva su retiro de la profesión, tras realizar la cobertura de la conquista del tercer título mundial de Argentina, en Qatar 2022.

Fue terminada la transmisión de Argentina - Qatar 2022 de la Televisión Pública argentina, que el exreportero de Fox Sports anunció su decisión.

“Yo quiero agradecer la gente que pensó que podía estar acá. Yo me quería despedir de esta manera, no me quería ir por la ventana. Alguién me quiso sacar por la ventana. Yo me quería ir laburando”, manifestó.

“El fútbol me dio todo, me sacó una sola cosa que yo quería mucho. El fútbol me dio mucho, soy un tipo feliz, muy feliz. Gracias Messi, gracias a la Copa del Mundo, me voy..... gracias”, dijo con la voz entrecortada Titi Fernández.

EL GOLPE MÁS DURO PARA TITI FERNÁNDEZ

Uno de los momentos más duros en la vida de Titi Fernández ocurrió hace ocho años en el Mundial de Brasil, cuando realizaba la cobertura periodística.

Su hija María Soledad Fernández, de 26 años, falleció en un accidente automovilístico en Minas Gerais. Titi tuvo la difícil labor de realizar todos los trámites para llevarse el cuerpo a la Argentina.

Precisamente tras el final del encuentro entre Argentina y Francia, Titi Fernández compartió una publicación dedicada a su hija, destacando que esta vez la albiceleste pudo conquistar el título.

