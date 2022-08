River Plate vs. Central Córdoba EN VIVO vía TNT Sports ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 15 de la Liga Profesional este domingo 21 de agosto del 2022 desde las 4:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

La progresión de los ‘Millonarios’ fue frenada a mitad de la semana con el 0-0 en la casa de Arsenal de Sarandí. Por ese resultado, el equipo de Marcelo Gallardo quedó lejos del primer lugar. Entonces, a la ‘Banda’ no le queda más que recuperar el terreno perdida en casa para acercarse a la cima que, por ahora, le pertenece a Atlético Tucumán.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Central Córdoba por la Liga Profesional?

Perú – 4:00 p.m.

Ecuador – 4:00 p.m.

Colombia – 4:00 p.m.

México – 4:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Venezuela – 5:00 p.m.

Bolivia – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Argentina – 6:00 p.m.

Uruguay – 6:00 p.m.

Brasil – 6:00 p.m.

España – 11:00 p.m.

Tras el pálido empate con los de Sarandí, el ‘Muñeco’ Gallardo planea realizar tres cambios. Elías Gómez debe ser el reemplazante de Milton Casco en la última línea. En el medio, dos modificaciones: una defensiva (Bruno Zuculini por Enzo Pérez) y otra ofensiva (Esequiel Barco por Juan Fernando Quintero).

De su lado, Central Córdoba desea alejarse de la zona del descenso con miras a la campaña entrante. Entonces, el cuadro liderado por el técnico Abel Balboa quiere repetir una gran actuación como en la fecha anterior en la que venció por 3-0 a Colón. Para esta cita, el delantero Claudio Riaño quedó descartado por una lesión.

River Plate vs. Central Córdoba: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Central Córdoba puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Central Córdoba por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Central Córdoba deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Central Córdoba: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez o Bruno Zuculini; Pablo Solari, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Esequiel Barco o Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán o Miguel Borja.

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Francisco González Metilli; Renzo López y Silvio Martínez.