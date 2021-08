¡Indignante! Los Juegos Olímpicos llegaron a su fin, sin embargo, un hecho hace unos días causo mucha indignación que se ha hecho viral en redes sociales ¿Qué pasó? Moderadores del canal oficialista chavista, TVes, interrumpieron el último miércoles una entrevista a Alfredo Loyo, director técnico metodológico de deportes de combate en el IND, para que no dijera que los atletas venezolanos no tuvieron apoyo de las instituciones del Estado en su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Realmente los resultados obtenidos para Tokio podría decirles que fue casi que individual, fue totalmente particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar es uno de los ejemplos, que logró clasificar y prácticamente no tenía a nadie quien la guiara, quien le dijera realmente que se hace, pero bueno realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte”, expresó Alfredo Loyo en un clip viralizado en YouTube.

Ante esto, uno de los comentaristas, sin saber que estaba en vivo, dice: “Interrumpe eso, interrumpe eso. Este mar… está loco, interrumpe eso porque eso no queda tan claro, entonces se queda en vilo como que no le pararon bola a los atletas entonces es la federación, el ministerio, el IND, entonces que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya, oíste Marquitos, porque después me van a meter en peo a mí, porque dice ‘a Claudymar no la apoyamos y a Andrés tampoco’, entonces tú no quieres decir que es la federación”, a lo que Alfredo Loyo le responde: “Coñ. Pero no sé cómo decirlo”

Finalmente, el comentarista de Tves le exige lo que debe decir: “Bueno entonces tienes que decir que es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal, Maduro es hermano mío, yo lo quiero”, y en ese momento, el director del programa despide la transmisión.

La presencia del Estado venezolano en la preparación de los atletas es nula. Eso se sabe. Pero Nicolás Maduro no pierde la oportunidad de colarse en las victorias. OJO, con eso.