La noticia se regó pro todo el mundo rápidamente. Aquí, uno, dos y tres ejemplos. Hasta nosotros caímos. Sin embargo, no, no es cierto que la villa olímpica de Tokio 2020 tenga camas “antisexo”. Son camas de cartón, sí, pero no buscan impedir las relaciones entre los deportistas olímpicos. Aquí, la historia.

TE VA A INTERESAR: Selección femenina de Noruega se niega a jugar en bikini y le ponen multaza, conoce la historia

Todo empezó en Twitter. Un velocista de Estados Unidos especuló que las camas de cartón en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 solo podrían soportar el peso de ‘una sola persona’. Así, sería imposible que se suban dos, y mucho menos que realicen movimientos frenéticos.

Según el diario ‘The New York Times’, las camas pronto fueron etiquetadas en línea como “anti-sexo”. Pero no va más allá de un encomiable deseo de reciclaje del mobiliario una vez que se acaben estos juegos olímpicos.

DE CAMAS “ANTISEXO” A CAMAS “ANTICONTAMINACIÓN”

Es que los medios de comunicación vienen informando desde hace meses informaron sobre las camas de cartón olímpicas. Incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 una emergencia de salud pública mundial y Japón postergara Tokio 2020 para 2021. Por ejemplo, USA Today publicó al respecto en setiembre de 2019; asimismo, en enero de 2020 la agencia de noticias Associated Press (AP) también tocó el tema.

Ambos medios coincidieron en que las camas fueron elaboradas pensando en la sostenibilidad del planeta, nada de evitar el sexo o promover la falta de este.

TE VA A INTERESAR: Los 35 deportistas que representarán al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 [FOTOS]

Las camas de cartón van en la línea de representar con acciones las palabras tras la organización de Tokio 2020: “Ser mejores, juntos. Por el planeta y la gente”.

¿Y qué va a pasar con las camas individuales una vez los deportistas hayan participado y se encuentren en sus países de origen? Los marcos se reciclarán en productos de papel, mientras que los componentes del colchón (que no están hechos de cartón) se reciclarán en productos de plástico.

“Esta será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que todas las camas y ropa de cama están hechas casi en su totalidad con materiales renovables”, comunicó el comité organizador de Tokio 2020 en una nota de prensa publicada por Inside the Games.

LA PRUEBA DE QUE LAS CAMAS DE TOKIO 2020 NO SON “ANTISEXO”

Y a las pruebas nos remitimos. El gimnasta irlandés Rhys McClenaghan demostró que las camas “modelo Tokio 2020” resisten todo tipo de potentes saltos. El video lo publicó en su cuenta de Twitter, este es:

Camas antisexo de Tokio 2020 son un mito, esta es la verdad. (Twitter).

“Aparentemente, están destinados a romperse ante cualquier movimiento repentino”, dijo McClenaghan, mientras saltaba. “Es falso. ¡Noticias falsas!”, continuó.

La cuenta oficial de Twitter de los Juegos Olímpicos agradeció al joven de 21 años por “derribar el mito”, y agregó: “Lo escuchaste primero con el gimnasta del Equipo Irlanda, Rhys McClenaghan: ¡las camas de cartón sostenibles son resistentes!”.

LAS CAMAS TOKIO 2020

Se utilizarán 18.000 CAMAS y el mismo número de y colchones en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y otros 8.000 en los Juegos Paralímpicos, realizarse el siguiente, por lo que las camas han sido probadas para soportar todas las formas y tamaños de atletas, desde levantadores de pesas hasta corredores.

En declaraciones a AP, el gerente general de la Villa de los Atletas dijo que las camas de cartón pueden soportar hasta 200 kilogramos (440 libras) y son “más fuertes” que las camas de madera.