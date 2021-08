Este domingo 1 de agosto continuó la participación de los peruanos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta ocasión, Marko Carrillo hizo su aparición, sin embargo no le alcanzó para pelear por una medalla olímpica.

El deportista nacional participó en la disciplina de Tiro - Modalidad Pistola a 25 metros. Carrillo logró en la categoría de 8 segundos 96 de 100 posibles, mientras que, en la de 6 seg, hizo lo propio con 97 puntos. No obstante, no pudo mantener la misma intensidad en sus disparos y en el último set, apenas hizo 91 puntos. Con ello, su puesto definitivo en la clasificación fue el 18, de 26 participantes.

Tokio 2020 fue la segunda vez de Marko Carrillo en los Juegos Olímpicos, tras haber debutado en Río 2016 y pese a que no pudo lograr el objetivo, se vio que lo dejó todo en la competencia.

“El último día no fue como la esperaba. De las 12 series (en general) he tenido tres en la que no me fue como esperaba”, dijo Marko Carrillo a RPP Noticias tras su presentación en los Juegos Olímpicos.