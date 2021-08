¡Lo dejó todo, pero no alcanzó! El deportista peruano, Marko Carrillo participó durante dos días en los Juegos Olímpicos en la modalidad de 25 metros pistola de velocidad masculino quedando en el puesto 18 de 26 participantes sumando un total de 572 puntos. Tras despedirse de Tokio 2020, el tirador peruano escribió un emotivo post en redes sociales.

“Me voy de estos Juegos Olímpicos con la frente en alto, pues dejé todo y eso es la esencia del deporte, saber que se dio hasta lo que no había. Triste e incómodo por que los resultados no me han acompañado esta vez, prometo seguir aprendiendo y mejorando para cumplir mis anhelos y llevar la bandera”, escribió en su primer párrafo de redes sociales.

Luego, Marko Carrillo no dudo en agradecer a todos los seguidores, familaires y peruanos que estuvieron siguiendo de cerca su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Gracias a todos los que se hicieron un tiempo para estar pendiente de los resultados, de la participación, en verdad los he leído a todos y agradezco el haber podido recibir tan buena vibra desde todas partes del mundo y en especial de mi querido Perú”, enfatizó.

“Gracias a mis padres y hermanos por ser mi soporte en todo momento, a los amigos que han estado poniendo el hombro y conocen los momentos complicados que uno pasa a veces en lo personal y gracias a mis pequeños, que son y serán siempre mi motivación y ganas de dejar huella”, manifestó.

Apoyo del IPD

“Gracias al IPD por su valioso apoyo en cuanto a lo logístico y presupuestal y a la Federación Peruana de Tiro y cada uno de sus integrantes por el apoyo constante”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: