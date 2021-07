El portugués Jorge Fonseca tuvo un emotivo momento al ganar la medalla de bronce en Yudo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Estoy muy agradecido con todas las personas que me enviaron mensajes vía Instagram, me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles”, comentó Fonseca.

Es que el deportista no solo agradeció a sus seguidores, sino que contó que marcas grandes de deporte se negaron a auspiciarlo alegando que no tenía “calidad” en lo que hacía.

“No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. No me quiero olvidar, le voy a dedicar esta medalla a Adidas y Puma y, a sus directivos”, inició.

Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy en tercer lugar y con una medalla en el cuello”, concluyó ante las cámaras.