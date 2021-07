El huancaíno César Rodríguez fue uno de los últimos atletas peruanos en clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. El marchista de 24 años cumplió su sueño –al igual que sus compañeros Leyde Guerra y Luis Henry Campos– al ubicarse entre los 60 mejores del ranking mundial por países, según la disposición del ente rector World Athletics. Ahora, Rodríguez se exige al máximo para subir al podio.

TE PUEDE INTERESAR | Inauguración Tokio 2021 EN VIVO: a qué hora es, orden del desfile y cómo ver ceremonia de Juegos Olímpicos

El camino no fue fácil para el actual número 51 del mundo en marcha. A pesar de conseguir varios éxitos, no pudo clasificarse a Río 2016 tras su buena participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, donde se ubicó en el cuarto lugar. Por ello, su tarea pendiente en los últimos años fue sacar su boleto a Tokio para volver a medirse contra los mejores por una medalla olímpica.

En marzo pasado, el atleta volvió a demostrar que es uno de los mejores tras un año sin competir por las restricciones de la pandemia del COVID-19. Se coronó campeón nacional de marcha atlética en la prueba de 20 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 03 segundos. Luego, ratificó su momento en el Campeonato Internacional de Marcha Atlética de República Checa, donde ganó la medalla de plata en abril de este año.

LA MARCHA DE CÉSAR RODRÍGUEZ

“Todos trabajamos para estar en los Juegos Olímpicos y yo he tenido que esforzarme mucho. Con el apoyo de mi familia, me pude pagar el viaje a República Checa, donde quedé en segundo lugar y así obtuve puntos importantes para la clasificación a Tokio”, resalta Rodríguez, que en aquella ocasión consiguió su mejor registro personal con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 11 segundos.

Con el respaldo de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA), el deportista recibe el apoyo económico del Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) desde hace tres meses. Así, en mayo compitió en la Copa Panamericana de Marcha, en Guayaquil (Ecuador), donde quedó en séptimo lugar con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 57 segundos. Tras ello, cumplió un buen papel en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, que se disputó en junio en La Coruña (España). Entonces, Rodríguez impuso 1 hora, 22 minutos y 47 segundos para los 20 kilómetros, otra vez un registro muy cercano a la marca mínima (1:21.00) que daba el boleto directo.

Sin embargo, todos esos resultados y la perseverancia del huancaíno valieron la pena para que al final lograra el ansiado cupo vía la clasificación por el sistema de puntos. Ahora, más que nunca, César intensifica su preparación para llegar en el mejor estado posible y cumplir la mejor actuación de su vida en el gran evento del deporte mundial.

ENTRENAMIENTO EN TUMBES

Por estos días, el deportista entrena cuatro horas diarias en Tumbes, región de nuestro país con una temperatura que actualmente oscila entre los 25 y 26 grados centígrados. ¿Su meta? Medirse contra los mejores marchistas del mundo el próximo 5 de agosto y dejar en alto el nombre del Perú. La ciudad japonesa de Sapporo, donde se desarrollará la competencia, tiene una temperatura similar a Tumbes, por lo que esta última base de entrenamiento es la escala más apropiada para su puesta a punto final.

“La temperatura es muy importante en la marcha atlética; antes no lo sabía, pero ahora sí. Por eso, estoy entrenando en Tumbes para llegar aclimatado a Tokio. Voy por mi revancha en esta primera participación en los Juegos Olímpicos absolutos. Quiero ganar una medalla y voy a dar todo de mí para lograrlo. No será fácil porque estarán los mejores, pero eso me motiva”, asegura.

César Rodríguez no será el único peruano en la prueba de marcha atlética. Lo acompañará Luis Henry Campos en la competencia masculina, además de Mary Luz Andía, Kimberly García y Leyde Guerra en damas. Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco y Jovana de la Cruz, en maratón, completan la lista de ocho atletas de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, que forman parte de la delegación de 35 deportistas nacionales que estarán en Tokio.

TE PUEDE INTERESAR: