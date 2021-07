Gavin Hubbard era el hijo del exalcalde de Auckland City Dick Hubbard. Era. Ahora Gavin tiene otro nombre: Laurel. En Tokio 2021 participará en levantamiento de pesas como Laurel, la primera deportista transgénero en toda la historia de los Juegos Olímpicos. A sus 43 años será la atleta con más edad en competir en halterofilia masculina antes de hacer la transición en 2013.

La neozelandesa, nacida en 1978, competirá en los JJ.OO. tras ser seleccionada por el Comité Olímpico de su país (NZOC) para la prueba femenina.

Hubbard cumplió con todos los criterios de elegibilidad establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) a partir de 2015 para deportistas en transición de genero masculino a femenino, que exigía que sus niveles de testosterona esté por debajo de 10 nanomoles por litro durante al menos 12 meses antes de la competición.

Anteriormente la atleta había competido en eventos masculinos antes de declararse transgénero en 2013.

La designación de Hubbard no fue bien recibida por una parte de la sociedad de Nueva Zelanda ni por sus compañeras atletas.

“Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que me han dado tantos neozelandeses”, lanzó la oceánica en un comunicado emitido por el Comité Olímpico de Nueva Zelanda al enterarse que la mayoría de sus colegas no la sienten bienvenida como transgénero.

Sin embargo, hay quienes respaldan a Hubbard abogando por una mayor inclusión en los Juegos Olímpicos que no se ha dado en otras competiciones.

Laurel Hubbard fue respaldada por el gobierno de Nueva Zelanda y el Comité Olímpico del mismo país. (Foto: AFP)

OPOSITORES

La halterófila belga Anna Van Bellinghen, que competirá en la misma categoría que Hubbard, calificó la elección de la neozelandesa como “broma de mal gusto”.

“Cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que esto es cierto: esta situación en particular es injusta para el deporte y los atletas”, dijo la europea.

Por el mismo camino opinó Constantino Iglesias, presidente de la federación española: “Es una pesadilla. Hay que aceptar las normas del COI, pero es un tema que no está resuelto. Yo vi competir a Laurel en 2017: era categoría femenina, pero era todavía el levantador más fuerte que yo he conocido... ¡en masculino! Posiblemente este chico no se hubiera clasificado para los Juegos en masculino. No sé si tendrán que hacer una nueva categoría, pero no es justo que las chicas se encuentren ahora con ese problema. Por mucho que cumpla la normativa, su masa ósea no puede cambiarla de la noche a la mañana”. Y añadió, en declaraciones a El País, que se trasladó al COI la necesidad de revisar esas normas.

Tokio quiere romper el 'tabú' gay en estos Juegos Olímpicos. (Foto: AFP)

La estadística indica que Hubbard logró mejores resultados desde que compite en la categoría femenina: medalla de plata en el Mundial 2017 y oro en los Juegos del Pacífico 2019 en Samoa, venciendo a una atleta del país anfitrión, lo que provocó indignación, sobre todo, en el jefe de halterofilia de la isla que sostuvo que es como permitir que los atletas se “droguen”.

No es la única federación que le ha dado la espalda a Hubbard. En 2015, la federación de halterofilia de Australia intentó que la atleta fuera excluida de los Juegos de la Mancomunidad, en Gold Coast, pero los organizadores rechazaron la medida, aunque la neozelandesa se retiró de la competencia debido a una lesión.

APOYO DEL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA

El gobierno de Nueva Zelanda y el Comité Olímpico de Nueva Zelanda han respaldado la inclusión de Laurel Hubbard para los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Kereyn Smith, director del principal organismo deportivo del país neozelandés, dijo que Hubbard cumple con los criterios de elegibilidad.

“Como equipo de Nueva Zelanda, tenemos una fuerte cultura de inclusión y respeto para todos. Reconocemos que la identidad de género en el deporte es un tema muy delicado y complejo que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el campo de juego”, sostuvo.

Por su parte, Richie Patterson, el jefe de Halterofilia Olímpica de Nueva Zelanda, mencionó que Hubbard había mostrado “coraje y perseverancia” para recuperarse de una lesión de 2018 que amenazó su carrera. “Esperamos poder apoyarla en sus preparativos finales hacia Tokio”, concluyó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: