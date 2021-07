Derribó a la tragedia. Con un pasado que arrastra, el boxeador venezolano Yoel Finol espera conquistar los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y llevarse nuevamente una medalla olímpica como en su última participación en Río de Janeiro 2016. Sin embargo, la historia del deportista tiene un tinte trágico que parece haber superado: la muerte de su hermana a manos de su mentor Edwin Valero.

Yoel Finol decidió no guardar rencores y continuar con su carrera profesional teniendo el mejor recuerdo de su profesor. De un líder que lo supo guiar en el boxeo y de quien aprendió mucho, pero que acabó con la vida de su esposa Jennifer (hermana de Yoel) y días después con su propia vida en la cárcel.

Edwin Valero destacó como uno de los boxeadores importantes en la historia venezolana, sin embargo, su éxito se fue apagando debido a la polémica vida que llevaba. Había sido detenido en marzo de 2010 luego que su esposa presentara golpes en el cuerpo. Aunque ella no levantó cargos, las autoridades sospechaban de Valero. Posteriormente se presentó en los tribunales declarándose alcohólico

Fue en abril de 2010, Yoel tenía apenas 14 años de edad, cuando ‘El Inca’ Valero decidió acabar con la vida de su esposa Jennifer en una habitación de un hotel de Valencia, en Venezuela. Personal del lugar se enteró de los hechos al promediar las 5:30 a. m. del 17 de abril por el mismo boxeador profesional. Se dio aviso a la Policía.

La hermana de Yoel tenía heridas en el cuerpo de arma blanca, cortes en el brazo derecho y golpes en ambos ojos. Dos días después, tras confesar que la había asesinado, Valero fue detenido y enviado a la cárcel de Carabobo. Nadie se iba a imaginar que el también medallista olímpico se quitaría la vida en su celda, colgándose con sus prendas de vestir.

YOEL FINOL LO PERDONÓ

En el 2015 cuando obtuvo la medalla de bronce en los Panamericanos, Yoel Finol dio una entrevista a ESPN en la que habló sobre los sentimientos que tenía de quien fue su mentor y maestro Edwin Valero.

“Creo que fue feo, de mucho dolor porque se fueron dos personas muy importantes, mi hermana que era sangre mía y él, que para mí era un hermano, un padre, lo admiraba mucho”, dijo.

El boxeador, quien competirá en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, también aclaró que ha superado el doloroso momento que vivió de la mano de Dios.

“Son solo cosas que pasan y Dios sabe porque las hace. Al principio no entendía por qué lo hizo, sentí rabia, pero encontré a Dios y aprendí a perdonarlo... Él (Edwin) me trajo de Mérida a Caracas para que boxeara. Las drogas le hicieron daño y lo cambiaron porque él no era una mala persona”, sostuvo.