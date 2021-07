El luchador Pool Ambrocio es una de las principales cartas de Perú en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. A pocos días de su debut en la máxima competencia del deporte mundial, el clasificado de la United World Wrestling conversó con Trome sobre sus expectativas de cara a este certamen y su clara meta de traerse al país una medalla olímpica.

¿Pool cómo te estás preparando para Tokio 2020?

Me vengo preparando duro como siempre. Llevaba una gira desde hace un mes y medio. Tuve tres competencias internacionales, en Polonia quede en quinto lugar y en Italia en tercer lugar, tuve una buena performance en mis competencias y terminé con un campo de entrenamiento en Rusia, antes de mi regreso a Lima.

¿Cómo estás viviendos estos días antes de tu debut en la máxima competencia del deporte mundial?

Estoy muy motivado por eso, ahora tengo todo listo para viajar porque creo que voy a ser uno de los últimos deportistas peruanos en arribar a Tokio.

Es todo un sueño para ti participar en Tokio 2020, teniendo en cuenta que estuviste a punto a llegar a Río 2016, pero no se pudo dar...

Sí estuve cerca, practicamente ya tenía la clasificacion a Río en mis manos, estaba a segundos de ganar mi combate (en el preolimpico); pero en este deporte no hay nada seguro, hasta en el último segundo puedes perder. Creo que esa vez mi falta de experiencia me jugó una mala pasada, fue un momento muy doloroso, el más doloroso de mi carrera; pero bueno pude salir de ese momento, de esa situación, seguir adelante y conseguir esta oportunidad, ahora sí pude lograrlo, clasificar a Tokio.













LAS POSIBILIDADES DE LOGRAR UNA MEDALLA PARA POOL AMBROCIO

La clasificación a Tokio 2020 es una de las mayores metas de tu carrera, pero todo no queda ahí, tienes expectativas muy grande por lograr una medalla...

Sí, no solo ha quedado en la clasificación. Desde niño he tenido el objetivo de ser medallista mundial, medallista olímpico. Obtener resultados que sean complicados de conseguir. Esa siempre ha sido mi mentalidad y por eso ha sido una constante en mi carrera el obtener resultados para Perú, que no se han logrado antes, he logrado resultados históricos. Estar en las olimpiados sí fue un objetivo; pero nunca ha sido el objetivo final. El objetivo final es lograr una medalla olímpica.

Estas palabras no solo quedan en aliento o entusiasmo, hay bases concretas para pensar en conquistar una medalla, tanto por tu clasificacion en el ranking United World Wrestling, así como porque a muchos de estos rivales ya los conoces de competencias internacionales..

Sí soy muy realista y objetivo en lo que siento, en lo que digo y en lo que demuestro con mis resultados internacionales. En las competencias que he tenido por Europa he estado entre los cinco primeros. He llegado a las finales, obteniendo medallas. Eso tiene que ver mucho con el análisis de cómo te está yendo durante tanto tiempo y como puedes estar después. Las competencias en la que he estado han sido de nivel mundial, muchos de los competidores que han estado ahí, van a estar en las olimpiadas. Va a ser como un campeonato europeo, solo que ahora con la importancia de una olimpiada. Toda estas situaciones me dan más confianza para poder obtener el resultado de la medalla.

POOL AMBROCIO CON LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL PAÍS EN TOKIO 2020

¿Y cómo te sientes de formar parte de esta delegación de Perú, al lado de grandes deporistas como Sofia Mulanovich y Gladys Tejeda, entre otros?

Es un orgullo y es bastante emocionante, que se hayan juntado tan buenos deportistas, clasificar junto a estos grandes deportistas, estar rodeado de deportistas competitivos, de mentalidad ganadora, de resultados mundiales. Me hace sentir muy bien estar en ese ambiente, te da todas esas vibras positivas y ganadoras, que es la que uno necesita en estos momentos.

Bueno Pool envíale un saludo a todo el Perú, a todo tu barrio de Breña, a la gente que siempre ta alienta y que esten muy atentos a tu debut en Tokio 2020, este martes 3 de agosto...

Sí soy del barrio de Breña de niño, quiero mandar un saludo a toda la gente peruana y que esten muy atentos a nosotros, que nos alienten desde Perú, con toda sus vibras positivas y esperamos como país obtener buenos resultados y justo que se vienen las Fiestas Patrias, enviar a todos un ¡Arriba Perú!.

CAMPEONATOS Y LOGROS DE POOL AMBROCIO

4 títulos en campeonatos Panamericanos de lucha

4 Títulos Sudaméricanos;

Quinto lugar en un Preolímpico mundial

Medallista en los Juegos Bolivarianos

LUCHA PERUANA EN LOS ÚLTIMOS JUEGOS OLÍMPICOS

Atenas 2004: Sindey Gúzman

Beijing 2008: Sixto Barrera

Río 2016: Janet Sovero

