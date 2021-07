“Orgulloso de ser gay y oro olímpico”, dijo el británico Tom Daley tras coronarse con la medalla de oro en en el salto de trampolín de 10 metros sincronizado, junto con Matty Lee, en los Juegos Olímpicos de Tokio. El inglés debutó en Pekín 2008, en Londres 2012 y Río 2016 obtuvo el bronce y, en este, su cuarto intento, consiguió la presea dorada.

El clavadista de 27 años, junto a Matty Lee, dio una clase magistral de clavados y sincronización, imponiéndose ante siempre ganadora China en esta disciplina y acabando con los asiáticos que siempre se hacían un lugar en lo más alto del podio en esta prueba.

Volviendo a la comunidad LGTBQ, Tom Daley mandó un mensaje de apoyo a los jóvenes que se sienten “atemorizados y solos” para ‘salir del clóset’.

“Cuando era pequeño me sentía siempre diferente, fuera de lugar, y pensaba que nunca sería nadie porque no era para la sociedad lo que querían que fuera. Ver ahora a personas LGTBQ participando en los Juegos Olímpicos puede dar esperanza a los jóvenes”, mencionó.

“Espero que cualquier persona LGTBQ, no importa lo solo que se sienta, sepa que no está solo, y que puede conseguir lo que quiera. Hay una familia deportiva que lo apoyará. Es una de las cosas de las que estoy increíblemente orgulloso es de decir que soy gay un también un campeón olímpico. Y me siento muy fortalecido al decirlo porque cuando era joven pensé que nunca conseguiría nada por como era”, agregó.

Tom Daley y Matty Lee celebrando con su entrenadora la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Instagram)

Tom Daley debutó a los 14 años en Pekín 2008. Hoy, con 27 años, está casado con el guionista y director Dustin Lance Black desde 2017 y son padres de un niño desde 2018.

Después de ganar la medalla de oro, un periodista chino le preguntó al campeón olímpico sobre su hijo, un hito que le cambió la vida.

“Ha sido el viaje más asombroso, me cambió la vida y no puedo esperar para ir a verlos, a mi esposo y a mi hijo, para darles un gran abrazo y poder celebrar este increíble viaje”, dijo Daley.

LAS LÁGRIMAS DE DALEY

El diario británico The Guardian ha preparado una edición especial por la medalla de oro de Tom Daley en la portada impresa: el nadador botando unas lágrimas por su consistencia para obtener la medalla de oro y porque se ha convertido en un orgullo en la comunidad LGBTQ.

En 2013, el campeón olímpico se declaró gay, a través de un video de YouTube: “Mi vida ha sido una montaña rusa complicada en los últimos años, por decir algo. Esto no debería importar, pero se ha hablado mucho sobre mí y eso me molesta. En la primavera de este año mi vida cambió cuando conocí a alguien, me hizo sentir feliz, seguro y simplemente se siente genial. Ese alguien es un chico”.

El clavadista es un ícono de la comunidad LGBTQ. Busca la visibilización, inclusión y diversidad en el deporte para que nadie se sienta excluido. Como debería ser.

Portada de The Guardian sobre la medalla de oro de Tom Daley. (The Guardian)

