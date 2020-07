Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Criado y formado en el picante barrio de Corongo, en el Callao. Palomilla por naturaleza, ‘Tony’ Alguedas tiene mil historias por contar y esta vez recuerda algunas que le marcaron la vida.

Tony, ¿por qué nunca te arrancaste de tu barrio?

Me pude mudar, porque don Alberto Espantoso, presidente de Alianza, me ofreció comprarme una casa.Le avisé a mi mamá y nos fuimos a buscar una en la urbanización ‘Los Pilares’.

¿La compraron?

Nos acompañó un dirigente al que llamaban ‘Petete’ Cantuarias.

¿Y qué tiene que ver el señor?

Cuando nos dieron el precio de 21 mil dólares, me dijo que era muy caro y propuso un departamento en el cruce de la avenida Colmena con Tacna.

¿Aceptaste?

Le respondí que allí no había tranquilidad y me sugirió otra en Balconcillo.

¿La visitaste?

Por supuesto, era un segundo piso y a mí me habían prometido casa.

¿Se lo comunicaste al ‘Beco’?

No, lo mandé bien lejos a Cantuarias. Me quedé convencido que quería chapar una parte. Si no era su dinero, ¿por qué se molestaba en gastar?

¿El ‘Loco’ del Mar era ‘rayadazo’?

Recontra, pero el primer día que llegó a Matute, ¿sabes qué le pasó?

Cuéntamelo...

No tenía carro y se fue en micro, bajó en Manco Capac y caminó por todo Isabel La Católica. Dos cuadras antes de entrar al estadio, salieron dos fulanos, le quitaron su reloj y alhajas. Gritaba: ‘soy el nuevo arquero de Alianza’. Igualito se llevaron su plata.

Tony Alguedas, exjugador de Alianza Lima en entrevista a Trome

¿Una historia de concentración?

‘Mágico’ Gonzales, Manuel Vinces, quien tenía el sueño pesado y yo descansábamos en una habitación.

¿Cómo ‘vacilaron’ al dormilón?

.Estaba ‘seco’, prendimos velas en cada esquina de su cama, llamamos a los concentrados y empezamos con el ‘Padre nuestro que estás en los cielos...’.

¿Se despertó?

Justo en plena oración y casi le da un paro cardiaco. Él creyó que había muerto.

¿Por qué nunca tuviste carro?

Mi viejita me decía: ‘quiero a mi hijo vivo, no muerto’. Sin auto me perdía 3 días... con uno ya no volvía a mi casa.

¿La ‘U’ te ‘enamoró’?

Una vez fuimos al cumpleaños de ‘Puchungo’ que lo celebró en el el club ‘Ferrer’. Estaba lleno de jugadores cremas y de Alianza solo Juan Reynoso, Benjamín Rodríguez y yo.

¿Qué ocurrió?

Se me acercó el doctor Jorge Alva a contarme que los dirigentes querían contratarme.

¿Te hablaron?

No, tampoco hubiera aceptado.

¿Y eso?

No me parece correcto pasar a la camiseta del rival histórico.

¿Una charla técnica que te marcó?

Las de Moisés Barack. Siempre repetía: ‘hay que ganar para comernos un cebichito después del partido’.

¿Un entrenador bravo?

Miguel Company. Me ponía siempre de titular y un día nos ‘palteamos’.

¿Se enojó?

Enfrentamos al AELU en Matute, a los 5 minutos se proyecta Anselmo Soto y me deja solo frente al arco. Tenía que tocarla y entraba, pero como venía muy fuerte, la mandé encima del arco.

Un blooper.

No solo eso, el profe’ empezó a gritarme que la había cag... y cuando me cambió, vi su cara de furia.

¿Se iban a ‘mechar’?

Yo estaba seguro que sí y como sabía que es cinturón negro, me fui directo a bañarme y luego me subí a la tribuna.

¿Lo llegaste a ver?

Como ganamos, al final ya estaba tranquilo.

¿Sigues ligado al fútbol?

Estoy en lo mío: dando seguridad a los camiones repartidores de gaseosas.

¿Cargas ‘fierro’?

No necesito. Entró a todos lados, porque he fulbiteado con los ‘taitas’ de cada zona.

Un fuerte abrazo.

Muchas gracias por la entrevista y a seguir cuidándonos, que esta pandemia aún no termina.