Torneo Clausura: Día y horario de los partidos de la última y decisiva fecha de la Liga 1

La última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 , es decir la decimoséptima, tendrá ocho partidos en simultáneo, los cuales se jugarán el domingo 24 de noviembre a las 3:00 p.m. El cotejo restante está programado para el mismo día, a las 11:00 a.m.



El ya descendido en su primera temporada en la Primera División, Pirata FC, se despedirá de la máxima categoría en un encuentro ante UTC en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos. Será el choque inaugural, antes de que empiece lo mejor.



Cuatro horas después del inicio de ese compromiso, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Binacional y Carlos A. Mannucci tendrán su último desafío, quien sabe si con chances intactas de coronarse campeón.



Para que los mencionados equipos mantengan, aumenten o disminuyan sus opciones dependerá de los resultados que se den en la penúltima jornada, que se desarrollará desde este viernes 15 al lunes 18 de noviembre.



En juego también estarán los boletos a los torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y habrá también desenlace respecto a la lucha por el descenso. ¿Quién acompañará a Pirata FC?

Domingo 24 de noviembre

​

Pirata FC vs. UTC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro



Unión Comercio vs. Alianza Lima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



Universitario vs. Real Garcilaso

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Monumental



Alianza Universidad vs. César Vallejo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia



Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Mansiche



Binacional vs. Sporting Cristal

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Gruillermo Briceño Rosamedina



Sport Huancayo vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Huancayo



Melgar vs. Academia Cantolao

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA



San Martín vs. Ayacucho FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.