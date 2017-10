Torneo Clausura: Real Garcilaso, Universitario, Alianza Lima, Melgar y Municipal rumbo al título

Torneo Clausura: Real Garcilaso, Universitario, Alianza Lima, Melgar y Municipal son los equipos con chances para ganar el título. Faltan cuatro fechas, pero dos equipos tienen partidos pendientes y algunos se enfrentan entre sí.

No es el puntero, pero Universitario tiene más partidos y puntos por disputar. Depende de sí mismo para salir campeón. Municipal enfrenta a cuatro rivales directos y ganándole a todos alcanzaría el título. Alianza, Garcilaso y Melgar dependen de otros resultados.

Real Garcilaso (1° con 25 puntos):

Es líder, pero necesita ganar sus cuatro partidos y que Alianza Lima y Universitario no ganen por lo menos un partido.



Partidos restantes:

Fecha 12: Municipal vs Real Garcilaso (18/11/17)

Fecha 13: Real Garcilaso vs Sport Huancayo (25/11/17)

Fecha 14: Comerciantes Unidos vs Real Garcilaso (28/11/17)

Fecha 15: Real Garcilaso vs. San Martín (02/12/17)

Melgar (2° con 23 puntos)

Tiene todos los partidos completos. Por ello depende de otros resultados. Un empate por lo menos de Municipal y una derrota de los demás: Garcilaso, Alianza y la 'U'.



Partidos restantes:

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Melgar (20/11/17)

Fecha 13: Melgar vs Juan Aurich (25/11/17)

Fecha 14: Municipal vs Melgar (29/11/17)

Fecha 15: Melgar vs Sport Huancayo (02/12/17)

Alianza Lima (3° con 22 puntos)

Si gana sus cinco partidos es campeón, si y sólo si, Universitario pierde dos puntos en los seis partidos que le restan y Garcilaso empata un partido.



Partidos restantes:

Fecha 12: Juan Aurich vs. Alianza Lima (19/11/17)

Fecha 7: Alianza Lima vs. UTC (22/11/17) (pendiente)

Fecha 13: Alianza Lima vs. Municipal (26/11/17)

Fecha 14: San Martín vs Alianza Lima (29/11/17)

Fecha 15: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (02/12/17)

Universitario (4° con 20 puntos):

Es cuarto, pero tiene más chances que ningún otro equipo. Gana sus seis partidos (18 puntos posibles) y no depende de ningún otro resultado. Alcanzaría las 38 unidades y sería inalcanzable.



Partidos restantes:

Fecha 7: Comerciantes Unidos vs. Universitario (05/11/17) (pendiente)

Fecha 12: Universitario vs. Sporting Cristal (19/11/17)

Fecha 13: Ayacucho FC vs. Universitario (26/11/17)

Fecha 14: Universitario vs. UTC (30/11/17)

Fecha 15: Cantolao vs. Universitario (02/12/17)

Fecha 5: Municipal vs Universitario (por definir) (pendiente)

Deportivo Municipal (5° con 20 puntos)

El caso más complicado pero más directo. Los ediles juegan con los de clubes de arriba. Les gana a todos, además de Ayacucho, y es campeón. Pero deberá cuidar su diferencia de goles a favor con Universitario.



Partidos restantes:

Fecha 12: Municipal vs. Real Garcilaso (18/11/17)

Fecha 13: Alianza Lima vs. Municipal (26/11/17)

Fecha 14: Municipal vs. Melgar (29/11/17)

Fecha 15: Ayacucho vs Municipal (02/12/17)

Fecha 5: Municipal vs. Universitario (por definir)

