Tottenham: Eriksen anotó el tercer gol más rápido de la historia en 10,5 segundos ante Manchester United

Christian Eriksen anotó el tercer gol más rápido de la historia de la Premier League en el partido Manchester United vs Tottenham en el Wembley Stadium.



A los 10,5 segundos un pelotazo de Tottenham inició la jugada del sorpresivo gol sobre Manchester United. El juego se había iniciado desde el centro del campo y acabó al fondo de las redes.



Bamidele forzó el pase aéreo y apareció dentro del área Christian Eriksen para abrir el marcador y quedar en la historia de la Premier League.



El jugador danés Eriksen sumó su gol número siete en la presente temporada con camiseta de Tottenham.



Los goles más rápidos de la historia en la Premier League:



[10.1 segundos] Ledley King (Tottenham) vs. Bradford, 09.12.2000

[10.3 segundos] Alan Shearer (Newcastle) vs. United, 18.01.2003

[10.5 segundos] Christian Eriksen (Tottenham) vs. United 31.01.2018



Mira el gol de Eriksen para Tottenham sobre Manchester United:

Manchester United vs Tottenham: Gol de Christian Eriksen

