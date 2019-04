Tottenham vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO Horarios, canales TV para ver semifinales de la Champions League

Tottenham vs Ajax | EN VIVO | EN DIRECTO | HORARIOS Y CANALES | CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019 | SEMIFINALES | Este martes 30 de abril, ingleses y holandeses se enfrentarán en el primer duelo de semifinales de la Champions League. Tottenham llega a este importante partido tras dejar fuera de carrera, en cuartos de final, al Manchester City. Mientras que el sorprendente Ajax logró avanzar al derrotar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en su propia cancha de Turin. Ambos equipos han sido la sorpresa de esta Copa y este martes medirán fuerzas en el Tottenham Hotspur Stadium. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Tottenham vs Ajax en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



¿Dónde y a qué hora se va a jugar el Tottenham vs Ajax?

El partido por semifinales ida de la Champions League se jugará a las 2:00 p.m. (Hora peruana) en Tottenham Hotspur Stadium que lucirá un lleno total de hinchas y que desde Trome tendrás todos los pormenores de este partidazo.



¿En qué horarios y canales transmitirán Tottenham vs. Ajax?

Tottenham vs Ajax FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de ESPN (1 y 2), Fox Sports, BT Sport Live, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)





En España, el Tottenham vs Ajax será televisado en directo el martes 30 de abril a las 21:00 horas por los canales beIN Sports, Movistar+, Movistar Liga de Campeones.



En Estados Unidos, el partido por la Champions League Tottenham vs Ajax podrá verse a través de los canales Univision NOW, Watch TNT, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, Univision, Univision Deportes, TNT USA | 11:00 a.m. (Los Ángeles) | 2:00 p.m. (Miami y Nueva York)



Pero si estás en otros países en los que el Tottenham vs Ajax no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Champions League.



Horarios del Tottenham vs Ajax en otros países del mundo



Uruguay: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Japón: 4:00 horas (1 de mayo)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Costa Rica 14:00 horas

Cuba: 15:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

Guatemala: 14 horas

Honduras: 14:00 horas

Nicaragua: 14:00 horas

Panamá: 15:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas



Canales de todo el mundo para ver FÚTBOL TV EN VIVO Tottenham vs Ajax.



Argentina FOX Play Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur

Australia Optus Sport

Austria DAZN, Sky Sport Austria, Sky Go, Sky Sport 1 HD

Bélgica Proximus 11+

Bolivia ESPN Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Esporte Interativo, TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur

Costa Rica ESPN2 Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana FOX Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur, ESPN2 Andina

El Salvador ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania Sky Go, Sky Sport 1 HD, DAZN, Sky Ticket

Guatemala ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte

Honduras FOX Play Norte, ESPN2 Norte, ESPN Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Internacional UEFA Champions League App

Irlanda BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, Virgin TV Go, BT Sport 2

Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Japón DAZN

México ESPN Norte, FOX Play Norte, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Monaco RMC Sport 1

Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN2 Norte

Panamá ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN2 Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú ESPN2 Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Sur

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos Univision NOW, Watch TNT, B/R Live, Univision Deportes En Vivo, Univision, Univision Deportes, TNT USA

Uruguay Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Venezuela Fox Sports Cono Norte, ESPN Sur, ESPN2 Andina, FOX Play Norte, ESPN Play Sur





Así fue el camino del Tottenham en la Champions League



18/09/2018 Tottenham vs. Inter 1-2

03/10/2018 Tottenham vs. Barcelona 2-4

24/10/2018 Tottenham vs. PSV Eindhoven 2-2

06/11/2018 Tottenham vs. PSV Eindhoven 2-1

28/11/2018 Tottenham vs. Inter 1-0

11/12/2018 Tottenham vs. Barcelona 1-1

13/02/2019 Tottenham vs. Borussia Dortmund 3-0

05/03/2019 Tottenham vs. Borussia Dortmund 1-0

09/04/2019 Tottenham vs. Manchester City 1-0

17/04/2019 Tottenham vs. Manchester City 3-4



Así fue el camino del Ajax en la Champions League



19/09/2018 Ajax vs. AEK Atenas 3-0

02/10/2018 Ajax vs. Bayern Munich 1-1

23/10/2018 Ajax vs. Benfica 1-0

07/11/2018 Ajax vs. Benfica 1-1

27/11/2018 Ajax vs. AEK Atenas 2-0

13/12/2018 Ajax vs. Bayern Munich 3-3

13/02/2019 Ajax vs. Real Madrid 1-2

13/03/2019 Ajax vs. Real Madrid 4-1

10/04/2019 Ajax vs. Juventus 1-1

16/04/2019 Ajax vs. Juventus 2-1