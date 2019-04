Tottenham vs Ajax EN VIVO Dónde y cómo VER CANAL GRATIS ONLINE Semifinales ida de Champions League

Tottenham vs Ajax EN VIVO. Ingleses y holandeses miden fuerzas en Londres por semifinales ida de Champions League. Los locales no podrán contar con Kane y Son, pero tendrá el apoyo de su hinchada. Mientras que la visita quiere seguir dando la sorpresa en el certamen.



Tottenham y Ajax se ven las caras este martes 30 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium que seguro lucirá un impresionantes marco de aficionados. Todo arranca a las 2:00 p.m. de Perú y 4:00 p.m. de Argentina (revisa abajo otros horarios).

El Tottenham vs Ajax será transmitido por Fox Sports, ESPN e ESPN para Latinoamérica. Pero si lo seguirás desde tu celular, puedes conectarte a Trome.pe., que tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias.



Otra forma de ver el Tottenhan vs Ajax es vía Facebook. Para ello debes ingresar a la página oficial de la Champions League y buscar el partido en vivo y totalmente gratis.



Tottenham vs Ajax : Alineaciones probables



Tottenham: Lloris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier, Dier, Eriksen, Wanyama, Alli, Moura, Llorente.



Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman, De Jong, Schone, Neres, De Beek, Ziyech, Tadic.

Tottenham vs Ajax: Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Tottenham vs Ajax: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2