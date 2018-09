Tottenham vs Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por el Grupo B de la Champions League

Tottenham vs Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO. 'Los Negriazules' reciben este martes a los 'Spurs' en el Estadio Giuseppe Meazza por la primera fecha del Grupo B de la Champions League. El partido arrancará a las 11:55 p.m. de Perú por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el T ottenham vs Inter de Milán vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores, jugadas, polémicas y mucho más.



El denominado 'grupo de la muerte' debuta en la Champions League. Barcelona chocará con PSV en el Camp Nou e Inter de Milán hará lo mismo con Tottenham. Sin duda partidazos que prometen en busca de la clasificación.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:55 p.m.

Argentina / 1:55 p.m.

Chile / 1:55 p.m.

Uruguay / 1:55 p.m.

Paraguay / 12:55 m.

Bolivia / 12:55 m.

Ecuador / 11:55 a.m.

Colombia / 11:55 a.m.

Perú / 11:55 a.m.

México / 11:55 a.m.

Estados Unidos / 12:55 m.



Para enfrentar a Tottenham, Inter Milán no podrá contar con su figura en la delantera. Se trata del argentino Lautaro Martínez, quien quedó descartado por lesión. El que sí estará es el belga Radja Nainggolan.



Por otro lado, Inter de Milán no llega de la mejor forma. El último fin de semana cayó 1-0 con Parma de local y se ubicó en la casilla 15 de la Serie A de Italia. Solo tienen una victoria en 4 partidos.



Tottenham, por su parte, parte como favorito pese a estar de visita, pues len as últimas ediciones de la Champions League ha sido protagonista con Harry Kane como goleador. 'Spurs' son sextos en la Premier League.