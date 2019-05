Tottenham vs Liverpool: Alineaciones de los Reds y Spurs de la Final de la Champions League

Tottenham vs Liverpool : El equipo de los Reds se eenfrenta al cuadro de los Spurs este sábado 1 de junio por la final de la Champions League en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El partido arranca desde las 2:00 p.m. y será transmitido por Fox Sports y ESPN para América.



El partido Tottenham vs Liverpool es el partido más importante del año a nivel mundial. Toda la expectativa puesta en dos equipos ingleses. Los Reds son los favoritos pero los Spurs buscan dar la sorpresa. Ambos equipos pondrán lo mejor de su once ya que los planteles están en optima condiciones. La recuperación de Harry Kane le da un plus en el ataque al cuadro de Pochettino.

Video: Gol 4 de Liverpool

LAS OPCIONES DE LIVERPOOL

Juergen Klopp tomó nota de la derrota el año pasado de Liverpool en la final de la Liga de Campeones como un punto de partida para Liverpool. Ahora siente que es el momento de dar el siguiente paso, de finalizar la temporada con un festejo en lugar de lamentos. Liverpool buscará su sexto título europeo cuando se enfrente con Tottenham.

“Aprendimos mucho desde que trabajamos juntos, hemos mejorado y aprendido mucho”, dijo el entrenador alemán. “La final no fue tan importante para nuestra mejora, fue un punto de partida. Del partido no aprovechamos mucho".



"Teníamos que dar el paso. Los muchachos dieron el paso”, añadió. “Fueron consistentes y eso nos llevó adonde estamos ahora y debemos ser muy consistentes”. Tottenham, mientras tanto, jugará su primera final de la Champions League y para el técnico argentino Mauricio Pochettino el momento para ganar es ahora.



"Si hemos llegado hasta aquí, es porque estamos preparados para darlo todo, para correr, para competir y también para disfrutar”, dijo Pochettino. “Nos conocemos bien todos y ahora se trata de disfrutarlo. Cuando se llega a la final, aquí ya se trata de ganar, pero evidentemente respetando al rival”.

El club del norte de Londres, que no ha ganado un título inglés desde la década de los 60, tuvo una impresionante marcha para llegar a la final de la Champions. Los Spurs eliminaron a Manchester City en cuartos de final y se recuperaron para superar a Ajax en semifinales, imponiéndose con un gol de visitante que anotaron en los descuentos del partido de vuelta.

Gol 3 de Tottenham (Fuente Fox Sports)

"Es increíble mirar a 10 meses atrás, cuando comenzamos la pretemporada, y pensar que estaríamos aquí”, dijo Pochettino. “Lo más difícil es llegar a la final. Esa jornada es la más difícil”.



Liverpool, uno de los clubes más exitosos en Europa, necesitó también de momentos heroicos para llegar a la final, revirtiendo una desventaja de 3-0 del partido de ida contra Barcelona para ganar 4-0 en casa en semis.



Klopp dijo que Liverpool ha madurado significativamente desde la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en la final del año pasado en Kiev, habiendo hecho todos los ajustes necesarios para poder ganar su primer cetro europeo desde 2005.

"Somos mucho más maduros. Es algo bueno que estemos poniéndonos más viejos, desde todos los puntos de vista”, dijo Klopp, que perdió una final cuando era el técnico de Borussia Dortmund en el 2013. “Somos un año más viejos, tenemos jugadores como Trent (Alexander-Arnold) que tiene 50 partidos más en las piernas, tiene más experiencia en el fútbol”.



Klopp tendrá a Mohamed Salah disponible el sábado, luego que se perdió la vuelta de las semifinales por una conmoción. El delantero egipcio tuvo que salir de la final del año pasado durante el primer tiempo al sufrir una lesión del hombro.

También dispondrá del atacante brasileño Roberto Firmino. "Está listo, otra cosa es que vaya a ser titular. Espero que no le haya pasado nada desde que se ha bajado del avión", dijo Klopp en tono jocoso.



Pochettino guardó cartas sobre su alineación, sin confirmar si contempla incluir al goleador Harry Kane en el once titular tras una lesión que le mantuvo alejado durante un prolongado periodo.



"No es fácil tomar una decisión para mañana, pero en todos y cada uno de los partidos tienes que tomar decisiones complicadas”, dijo Pochettino. “Dado que estamos aquí, me aseguraré de tomar la que sea correcta para el equipo. Cuando dejas a gente fuera, está claro que es doloroso porque solo pueden jugar once de inicio".

LAS OPCIONES DE TOTTENHAM

Lucas Moura y Divock Origi han sido los héroes improbables de Tottenham y Liverpool en la Liga de Campeones esta temporada.



Ellos mantuvieron vivas las esperanzas de sus equipos de ganar el título europeo con goles cruciales y actuaciones decisivas. Sin ellos, los clubes ingleses probablemente no habrían llegado a la final del sábado en Madrid.



Pero a pesar de haber ayudado a sus equipos a llegar al Estadio Wanda Metropolitano, ambos pudieran no jugar en el partido debido el regreso de lesiones de Harry Kane y Mohamed Salah.



El técnico de Tottenham Mauricio Pochettino va a tener que escoger entre un Moura en forma y el recientemente lesionado Kane, mientras que el entrenador de Liverpool Jürgen Klopp va a tener que dejar a Origi en la banca o cambiar su ataque para ponerle junto con Salah.



Moura ha sido titular desde que Kane se lesionó un tobillo en el partido de ida de cuartos de finales de la Liga de Campeones. El brasileño anotó la tripleta que le permitió a Tottenham remontar una desventaja y vencer a Ajax 3-2 en el duelo de vuelta de semis, tras haber perdido 1-0 el de ida. Eso incluyó un gol en tiempo de descuento que selló el resultado y el primer viaje del equipo a la final de la Chamnpions.

Moura, que llegó del PSG en enero del 2018, también anotó el gol del empate contra Barcelona en el último partido de la etapa de grupos en diciembre, asegurando del pase del equipo a octavos.



"Todo esto es un sueño y ahora tengo la oportunidad de jugar en la final y ganar la competencia que siempre he soñado”, le dijo Moura a UEFA.com. "DSin dudas es el mayor momento de mi carrera”.



Origi remplazó a Salah cuando el egipcio sufrió una concusión en jun partido contra Newcastle en la Liga Premier justo antes del partido de vuelta contra Barcelona en semifinales de la Champions. Origi anotó el gol ganador de último minuto contra Newcastle tras remplazar a Salah en la segunda mitad y entonces fue crucial en el partido de vuelta contra Barcelona, anotando dos veces en una vi ctoria de 4-0 que los puso en la final por segunda vez consecutiva.



Kane ha sido el centro del ataque de Tottenham, pero incluso antes de su lesión algunos estaban pidiendo que Moura tuviese más minutos en la cancha. El versátil brasileño de 26 años puede jugar en diversas posiciones en el ataque, incluyendo mediocampista ofensivo, y pudiera jugar junto a Kane si Pochettino lo desea.



Kane ha estado de regreso en los entrenamientos y se declaró disponible para la final del sábado, aunque Pochettino sigue cauteloso sobre si será titular, diciendo que “veremos cómo progresa”.



Para Moura, la final de la Liga de Campeones pudiera darle otra oportunidad para mostrarle al técnico de Brasil Tite que cometió un error al dejarle fuera del equipo para la Copa América del mes próximo. Tite anunció el plantel poco después de la excelente actuación de Moura en semifinales de la Champions, pero eso no fue suficiente para convencerle.

Salah se recuperó plenamente de su concusión y tiene más seguro su regreso a la titularidad el sábado. El año pasado jugó solamente 30 minutos en la final debido a una lesión sufrida en la derrota de 3-1 con el Real Madrid.



Origi es también versátil en el ataque y pudiera comenzar el partido junto con Salah y Sadio Mané. El belga de 24 años tendrá la competencia de Roberto Firmino, que también ha estado lesionado pero tiene una oportunidad de regresar para la final.

